Strade dissestate e verde abbandonato a San Giovanni Teatino | servono interventi urgenti FOTO

Strade comunali, che versano in condizioni inaccettabili. Buche, avvallamenti e segnaletica scorretta non solo compromettono la sicurezza degli automobilisti, ma rappresentano anche un pericolo per pedoni e ciclisti", così. Chietitoday.it - "Strade dissestate e verde abbandonato a San Giovanni Teatino: servono interventi urgenti" [FOTO] Leggi su Chietitoday.it "Esprimiamo la nostra profonda indignazione per il deplorevole stato dellecomunali, che versano in condizioni inaccettabili. Buche, avvallamenti e segnaletica scorretta non solo compromettono la sicurezza degli automobilisti, ma rappresentano anche un pericolo per pedoni e ciclisti", così.

