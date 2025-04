Conte contro Inzaghi | il fattore Antonio guida la volata scudetto

Conte contro Inzaghi: il “fattore Antonio” guida la volata scudetto">La sfida tra Napoli e Inter è anche una sfida tra due modi opposti di intendere calcio e gestione. Come sottolinea Raffaele Auriemma su Tuttosport, Inzaghi e Conte condividono solo una cosa: l’ingaggio da top coach. Ma in campo, le differenze si notano eccome.Da una parte, l’Inter solida e rodata, frutto della continuità garantita da Marotta e Ausilio: rosa quasi immutata rispetto alla scorsa stagione e un valore complessivo di mercato di 663,8 milioni di euro. Dall’altra, il Napoli di Conte, che ha dovuto plasmare una squadra rivoluzionata, con ben undici nuovi volti e un valore complessivo di 355,5 milioni. Nonostante questa enorme differenza di risorse, le due squadre sono appaiate in vetta a 71 punti.Secondo l’analisi di Tuttosport, Conte e Inzaghi rappresentano due facce della stessa medaglia: l’Inter si affida alla forza dell’attacco (72 gol in campionato), mentre il Napoli primeggia in solidità difensiva (25 gol subiti, miglior difesa d’Europa). Napolipiu.com - Conte contro Inzaghi: il “fattore Antonio” guida la volata scudetto Leggi su Napolipiu.com : il “la">La sfida tra Napoli e Inter è anche una sfida tra due modi opposti di intendere calcio e gestione. Come sottolinea Raffaele Auriemma su Tuttosport,condividono solo una cosa: l’ingaggio da top coach. Ma in campo, le differenze si notano eccome.Da una parte, l’Inter solida e rodata, frutto della continuità garantita da Marotta e Ausilio: rosa quasi immutata rispetto alla scorsa stagione e un valore complessivo di mercato di 663,8 milioni di euro. Dall’altra, il Napoli di, che ha dovuto plasmare una squadra rivoluzionata, con ben undici nuovi volti e un valore complessivo di 355,5 milioni. Nonostante questa enorme differenza di risorse, le due squadre sono appaiate in vetta a 71 punti.Secondo l’analisi di Tuttosport,rappresentano due facce della stessa medaglia: l’Inter si affida alla forza dell’attacco (72 gol in campionato), mentre il Napoli primeggia in solidità difensiva (25 gol subiti, miglior difesa d’Europa).

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Inzaghi si prepara alla partita di sabato contro il Napoli: Quale sarà il piano di Inzaghi? E la contromossa di Conte? - Sabato andrà in scena Napoli-Inter, partita cruciale per la vetta della Serie A. Quale sarà il piano di Inzaghi? E la contromossa di Conte? Sabato 1 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una gara da dentro o fuori, una partita fondamentale per la vetta del Campionato di Serie A. Sabato sarà Napoli […] 🔗calcionews24.com

Inzaghi Inter, svelato il piano “sbanca Conte” per la sfida contro il Napoli: «La sconfitta con la Juve lo ha toccato nel profondo» - di RedazioneInzaghi Inter, svelato il piano “sbanca Conte” per la sfida contro il Napoli: la strategia dei nerazzurri per lo scontro diretto con i partenopei Tuttosport sottolinea come le attenzioni dell’Inter e di Simone Inzaghi siano ora rivolte principalmente alla sfida che sta per arrivare contro il Napoli di Antonio Conte. Uno scontro diretto che può valere una stagione, ma anche l’occasione per rifarsi dopo la sconfitta contro la Juve. 🔗internews24.com

Nosotti avverte l’Inter: «Napoli? Ecco cosa farà Conte verso la gara contro Inzaghi» - di RedazioneMarco Nosotti si è espresso sul momento del Napoli dopo la sconfitta odierna contro il Como: le dichiarazioni Nosotti ha detto la sua dopo Como Napoli, le parole anche verso la sfida in arrivo contro l’Inter di Simone Inzaghi sabato prossimo. LE PAROLE – «Ora il Napoli deve guardare alla partita con l’Inter e pensare: come siamo stati altro fino a poco tempo fa? Possiamo essere diversamente forti. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

GdS - Napoli col calendario soft, ora la pressione è tutta sull'Inter. Inzaghi e Conte mai avversari in gare secche; Come stanno Napoli ed Inter? La squadra di Inzaghi è al limite e sta annaspando, Conte è più preoccupato per un altro aspetto; Serie A, corsa scudetto: per Conte, Inzaghi e Gasperini una poltrona per tre; Impallomeni: Capolavoro Inter. Inzaghi va blindato, è uno dei più forti in Europa.... 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi e Conte guidano la volata scudetto di Inter e Napoli: metodi diversi, si rispettano ma non si piacciono - Cinque partite alla fine, i due allenatori sono chiamati ad essere tecnici, psicologi, padri e fratelli. Le differenze fra le due squadre, chi ha più chance ... 🔗msn.com

Bocci: "Conte e Inzaghi si rispettano, ma non si piacciono. Simone si è un po' pentito..." - Alessandro Bocci, nel suo articolo per l'edizione odierna del Corriere della Sera, ha fatto un focus su Inzaghi e Conte. 🔗msn.com

Conte o Inzaghi: il paragone che fa discutere tutto il mondo Inter - Il radiocronista della RAI Francesco Repice si toglie il cappello di fronte alla crescita del tecnico nerazzurro. L’eliminazione del Bayern Monaco ha acceso definitivamente i riflettori sull’Inter eur ... 🔗msn.com