Mercato Juve | vuole rimanere a Torino! Il big bianconero non ha nessuna intenzione di andare via in estate novità importanti

Mercato Juve: vuole restare a Torino! Il top player bianconero non ha nessuna intenzione di partire in estate, dettagli importanti sul suo futuroKenan Yildiz questa sera alle 18.00 riprenderà in mano lo scettro dell’attacco della Juve nel match casalingo contro il Monza: per focalizzare l’attenzione sul gioiello turco, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del suo futuro.Yildiz, scrive la Rosea, a Torino sta bene e non vuole partire in estate così come la Juventus, che l’estate scorsa gli ha affidato la maglia più prestigiosa e rinnovato il contratto fino al 2029, non ha nei pensieri quello di rinunciare a lui. Tutto però dipenderà dalla qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. .com Juventusnews24.com - Mercato Juve: vuole rimanere a Torino! Il big bianconero non ha nessuna intenzione di andare via in estate, novità importanti Leggi su Juventusnews24.com restare a! Il top playernon hadi partire in, dettaglisul suo futuroKenan Yildiz questa sera alle 18.00 riprenderà in mano lo scettro dell’attacco dellanel match casalingo contro il Monza: per focalizzare l’attenzione sul gioiello turco, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del suo futuro.Yildiz, scrive la Rosea, asta bene e nonpartire incosì come lantus, che l’scorsa gli ha affidato la maglia più prestigiosa e rinnovato il contratto fino al 2029, non ha nei pensieri quello di rinunciare a lui. Tutto però dipenderà dalla qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mercato Juve: vuole rimanere a Torino! Il big bianconero ha fatto questa scelta. Allontanate tutte le pretendenti, novità importanti - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: vuole restare a Torino! Il big bianconero ha preso questa decisione. Allontanate tutte le pretendenti, ci sono novità Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la qualificazione alla prossima Champions League della Juve sarà fondamentale non solo per sollevare leggermente una stagione già deludente, ma anche per evitare nel prossimo calciomercato qualche sacrificio eccellente. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, Giuntoli vuole serrare le fila! Su quell’attaccante cresce la concorrenza: si è inserita una rivale italiana! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, adesso Giuntoli ha fretta! Vuole anticipare quella rivale italiana che si è inserita per lui L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa luce sul futuro di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese conteso dal mercato Juventus, dall’Inter e, adesso, anche dal Milan. Ecco lo scenario disegnato dalla Rosea. LUCCA JUVE – «Altre opzioni saranno offerte dal mercato: Lorenzo Lucca, dodici gol in 33 partite stagionali, è una candidatura valida. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Thiago Motta pre Como Juve: «Mercato? Contento di chi c’era e di chi è arrivato. Cambiaso è sempre voluto rimanere, ecco come ha preso l’esclusione Alberto Costa» - di Marco BaridonConferenza stampa Thiago Motta pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 24ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che ha ritrovato la vittoria in campionato quella che si presenta in trasferta al Sinigaglia nell’ostico match contro il Como. Obiettivo dare continuità al successo con l’Empoli per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla sfida di Champions con il Psv Eindhoven. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Juve, l'ombra del Bayern su Yildiz: Kenan vuol restare, ma senza Champions...; Giuntoli, il mercato Juve è adesso: Vogliamo Kolo Muani e lui vuole restare; L'agente di Locatelli: 'Interessamenti in ogni sessione di mercato ma è molto legato alla Juventus'; Kolo Muani Juventus, anche lui è convinto: vuole restare. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato Juve: vuole rimanere a Torino! Il big bianconero ha fatto questa scelta. Allontanate tutte le pretendenti, novità importanti - Mercato Juve: vuole restare a Torino! Il big bianconero ha preso questa decisione. Allontanate tutte le pretendenti, ci sono novità Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la qualificazione alla ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, la proprietà lo ha già blindato: un big via solo per offerte irrinunciabili. La rivelazione - Calciomercato Juventus, la proprietà blinda Yildiz in vista del mercato estivo. La rivelazione sul numero 10 Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Kenan ... 🔗juventusnews24.com

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 aprile - LA JUVENTUS SOGNA IL RITORNO DI TONALI. MILAN ALL'ITALIANA, DAL DS AGLI OBIETTIVI ESTIVI. NAPOLI, DA CONTE A DE LAURENTIIS: FUTURO DECISO A FINE. 🔗tuttomercatoweb.com