Conclave ecco chi sono i cardinali che sceglieranno il successore di papa Francesco

sono votare soltanto quelli che non hanno ancora compiuto gli 80 anni. In totale sono 135 anche se due hanno già fatto sapere che non ci saranno per motivi di salute Repubblica.it - Conclave, ecco chi sono i cardinali che sceglieranno il successore di papa Francesco Leggi su Repubblica.it Posvotare soltanto quelli che non hanno ancora compiuto gli 80 anni. In totale135 anche se due hanno già fatto sapere che non ci saranno per motivi di salute

Ne parlano su altre fonti

Quale Papa dopo Francesco? Ecco chi sono i cardinali in corsa - Roma, 22 aprile 2025- Quali e quanti sono i cardinali papabili? La corsa alla successione di Papa Francesco non è ancora formalmente aperta ma i nomi dei candidati possibili al soglio pontificio, quelli che sulla carta sono più accreditati, sono almeno 15 secondo una lista pubblicata dalla Afp. La lista può non essere esaustiva, e tra questi ci sono nomi più caldi di altri, su tutti gli italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa, il filippino Tagle e il congolese Ambongo Besungu, ma da questi nomi si parte in vista del Conclave. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Tre cardinali italiani, nove stranieri: chi sono i possibili successori di Francesco | Becciu: «Ho il diritto di partecipare al Conclave» - Le figure di cui si parla in vista del prossimo Conclave: nei loro profili le sfide a guerre, denutrizione, discriminazioni dei migranti. Ma anche istanze più conservatrici 🔗xml2.corriere.it

Chi sono i 4 cardinali veneti nel Conclave che elegge il nuovo Papa - Venezia, 23 aprile 2025 – Nei giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, si guarda già al nuovo pontefice. Il Veneto avrà una buona rappresentanza all’interno del Conclave. Sono in quattro i cardinali della nostra regione che partecipano all’elezione del nuovo Pontefice: Mario Zenari e Claudio Gugerotti hanno raggiunto la Capitale nella serata di lunedì 21 aprile, dove erano già presenti i cardinali Pietro Parolin e Fabio Baggio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

I favoriti e gli outsider del conclave: ecco chi può diventare Papa; Un Conclave lampo dopo Papa Francesco? La scommessa del cardinale Marx: «Durerà pochi giorni, ecco il profilo del successore; Come funziona il Conclave e il giallo dei 13 cardinali di troppo (su 133); La Sicilia al conclave, ecco i Cardinali che voteranno per eleggere il nuovo Pontefice. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conclave 2025 quando inizia: chi raccoglierà l’eredità di Papa Francesco? Cardinali papabili tra progressisti e conservatori - Quando inizia il conclave? Conclusi i funerali di Papa Francesco, si apre la partita della successione. Filippini, italiani, africani: tra progressisti e conservatori, chi raccoglierà l'eredità di Ber ... 🔗msn.com

Conclave, quando inizia e cosa faranno i cardinali elettori: il ruolo delle Congregazioni. Marx: «Papa italiano? Tutto è aperto» - Quello che si sta preparando per eleggere il successore di Papa Francesco «non sarà un Conclave lungo». A dirlo è una voce autorevole come quella del cardinale ... 🔗leggo.it

Ecco cosa accade dopo le esequie di Francesco: le prossime tappe verso il Conclave - Può iniziare tra i 15 e i 20 giorni successivi alla morte del Pontefice, quindi in un arco di tempo che va dal 5 al 10 maggio ... 🔗msn.com