Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa | due morti e tre feriti gravissimi a Monreale Palermo

morti e tre feriti dopo Sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell’aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. I feriti sono in gravissime condizioni.Le indagini sono condotte dai carabinieri. Le vittime della Sparatoria sono Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26. Sono morti subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo. davanti agli ospedali si sono presentati numerosi familiari e amici delle vittime, con grida e scene di disperazione. Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: due morti e tre feriti gravissimi a Monreale (Palermo) Leggi su Ilfattoquotidiano.it Duee treavvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata,ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a unaper futili motivia una. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell’aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. Isono in gravissime condizioni.Le indagini sono condotte dai carabinieri. Le vittime dellasono Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26. Sonosubitoessere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo.agli ospedali si sono presentati numerosi familiari e amici delle vittime, con grida e scene di disperazione.

Su questo argomento da altre fonti

I cantieri del tram tornano davanti all'ospedale: lavori per la piattaforma fino a dopo l'estate - Inizieranno lunedì 17 le operazioni per avviare il cantiere delle piattaforme tranviarie in via Giustiniani, di fronte agli ospedali.Il lavoro in questa zona, più delicata di altre per gli accessi alle strutture sanitarie, sarà suddiviso in 8 fasi, come da planimetria allegata, la prima delle... 🔗padovaoggi.it

Napoli, la titolare della pizzeria Dal Presidente accoltellata al torace dopo una lite - Una lama di dodici centimetri ha trafitto il torace di Deborah Capasso, la 48enne napoletana titolare della nota pizzeria "Dal Presidente" che, ora, è ricoverata in prognosi... 🔗ilmattino.it

A Napoli si realizzerà il primo tram-pizzeria vintage: “Cena stile anni ’30 davanti al Vesuvio” - L'imprenditore Toni De Luca: "Presto il tram pizzeria sui binari a Napoli: sarà un ristorante romantico per gustare la pizza al centro città"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: due morti e tre feriti; La rissa davanti alla pizzeria poi la sparatoria in piazza tra la folla: ci sono morti e feriti; Palermo: sparatoria dopo rissa a Monreale, due morti e tre feriti; Sparatoria in piazza a Monreale, due morti e tre feriti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: due morti e tre feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Due morti e tre feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto i ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Palermo: sparatoria dopo rissa a Monreale, due morti e tre feriti - Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a un litigio per futili motivi davanti ad una pizzeria: sulla vicenda indagano i carabinieri ... 🔗msn.com

Monreale, spari in piazza dopo una lite: due morti e tre feriti - I carabinieri stanno cercando di acquisire le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato ... 🔗rainews.it