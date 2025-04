Quotidiano.net - Rissa tra giovani a Monreale, spari tra la folla: morti due ragazzi, altri tre feriti. Uno è minorenne

Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe unascoppiata per futili motivi tra due gruppi diall’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: duesonoSalvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentretre sono rimasti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno deisarebbe in gravissime condizioni. Le due vittime sono morte subito dopo essere state trasportate negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo.La sparatoria con numerosi colpi di arma da fuoco si è verificata in via Benedetto d'Acquisto, davanti a un pub del centro, poco dopo l'una della notte, a pochi metri dalla piazza del duomo, sotto gli occhi esterrefatti di un centinaio di testimoni. Le strade diin questi giorni, infatti, sono frequentatissime fino a tarda sera per via della festa del Santissimo Crocifisso.