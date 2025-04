Juventus – Titoli volano in Piazza Affari

Juventus in rialzo a Piazza Affari La Juventus brilla a Piazza Affari, con il titolo in netta crescita. Secondo La Stampa, il club beneficia dell'ottimismo legato al ritorno di Jeep come sponsor, con un accordo da 25 milioni annui più bonus. L'aumento di capitale di Exor, oltre 110 milioni, rafforzaL'articolo Juventus – Titoli volano in Piazza Affari proviene da Il Primato Nazionale.

