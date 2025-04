Il Milan di Conceicao a Venezia con due obiettivi ben precisi in mente

Venezia-Milan al 'Penzo': i rossoneri di Sergio Conceicao puntano a vittoria e bella prestazione Pianetamilan.it - Il Milan di Conceicao a Venezia con due obiettivi ben precisi in mente Leggi su Pianetamilan.it Oggi, alle ore 12:30, si disputeràal 'Penzo': i rossoneri di Sergiopuntano a vittoria e bella prestazione

Se ne parla anche su altri siti

Conceicao, due traguardi per convincere il Milan a confermarlo in panchina - Sergio Conceicao si gioca la panchina del Milan in questo finale di stagione: deve conseguire due obiettivi per restare allenatore 🔗pianetamilan.it

Milan, Ordine: “Con Conceicao nessun beneficio. Due dettagli a sfavore. Fonseca …” - Il giornalista Franco Ordine ha stilato un lungo ed interessante editoriale incentrato sul Milan e sul paragone Paulo Fonseca-Sérgio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Milan, gli estremi rimedi di Conceiçao: chi fa fuori subito, due nomi pesantissimi - Ha abituato tutti a continui cambi e così Sergio Conceiçao farà in vista della trasferta di Lecce, sabato alle 18, quando stravolgerà la formazione vista contro Bologna e Lazio. A pagarne la catena di sinistra, con i soliti noti, Theo Hernandez e Rafa Leao, che si accomoderanno in panchina, assieme a Fofana, per lasciare spazio a Jimenez, Bondo e Sottil. Possibile pure l'inserimento dal 1' di Terracciano. 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Venezia-Milan, Conceicao trova la quadra ma deve sciogliere due dubbi di formazione; Venezia-Milan: Conceicao sorprende? Dubbi in difesa e attacco; Torna Fila, Conceição conferma Jovic: le probabili di Venezia-Milan; A Venezia per la vittoria e certezze tattiche. Tuttosport: Conceiçao pensa a...due coppe. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, il nuovo Ds ha già un compito: primo colpo ad un passo - Il Milan di Sergio Conceicao sarà impegnato quest'oggi in quel di Venezia contro una squadra in piena lotta per la salvezza. 🔗spaziomilan.it

Venezia-Milan, probabili formazioni: due dubbi per Conceicao - Le possibili scelte di Di Francesco e Conceicao per il match di campionato: ci saranno sorprese? Dopo aver staccato il pass per la finale di Coppa Italia, il Milan torna a concentrarsi sulla Serie A. 🔗milanlive.it

MILAN NEWS | Conceicao conferma l’undici che ha battuto l’Inter - Ecco tutte le notizie principali della giornata nella rassegna stampa rossonera de IlMilanista.it del 27 aprile 2025 ... 🔗msn.com