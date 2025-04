Cavalli morti e dispersi in Lomellina a causa del maltempo | si cercano i sopravvissuti

Cavalli si è dispersa nella zona della Lomellina (Pavia) a causa del maltempo. I padroni, proprietari di un'azienda agricola in provincia di Lecco, li stanno cercando per riportarli a casa. Il bilancio per ora è di 19 animali morti ma le ricerche non si fermano. Leggi su Fanpage.it Negli scorsi giorni una mandria di 35si è dispersa nella zona della(Pavia) adel. I padroni, proprietari di un'azienda agricola in provincia di Lecco, li stanno cercando per riportarli a casa. Il bilancio per ora è di 19 animalima le ricerche non si fermano.

Cavalli in fuga per la piena in Lomellina: 18 sono morti, altri 35 sono dispersi - BREME LOMELLINA – Le ricerche non si fermano. Da giorni si sta cercando una mandria di cavalli che appartiene a una conosciuta azienda di Esino Lario (Lecco) che li alleva per destinarli a piccole gare oppure al passeggio, dispersa nella zona compresa tra il Sesia e il Po, al confine tra Lombardia e Piemonte, nei giorni della piena della scorsa settimana. “Per la prima volta – spiega l’allevatrice Tecla Bertarini – abbiamo deciso di portare i nostri cavalli a svernare nella zona della Lomellina. 🔗ilgiorno.it

Cavalli dispersi in Lomellina, la proprietaria: “Non smetteremo di cercare i sopravvissuti - Casei Gerola (Pavia), 27 aprile 2025 – Potrebbero essere nella zona di Casei Gerola due dei cavalli appartenenti al branco di 35 esemplari disperso nella zona al confine tra Lomellina e Piemonte a seguito dell’ondata di maltempo che nel weekend prima di Pasqua, in poche ore, ha fatto innalzare il livello delle acque prima del Sesia e poi del Po. Il bilancio ad oggi è di 19 cavalli morti e gli altri dispersi su una superficie sempre più grande, per esplorare la quale anche i droni non possono fornire che un aiuto parziale. 🔗ilgiorno.it

