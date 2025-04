Milan Futuro sfida Vis Pesaro per un vantaggio nei playout di Serie C

playout sono ormai certi, ma la sfida odierna - valida per l’ultima giornata del Girone B di Serie C - assume comunque un valore fondamentale per il Milan Futuro. Alle 16.30 i rossoneri fanno visita alla Vis Pesaro con un unico obiettivo: chiudere davanti alla Spal in classifica. Gli emiliani saranno infatti gli avversari del Diavolo negli spareggi salvezza e la posizione finale nel girone può essere determinante. Infatti, se il Milan oggi finirà davanti ai biancoblù (impegnati in casa contro il Gubbio), potrà giocare il ritorno dei playout in casa e avrà a disposizione due risultati utili su tre per rimanere nella categoria. Tornando alla gara con la Vis Pesaro, sulla carta non sarà una passeggiata per i meneghini. I marchigiani sono sesti in classifica e hanno disputato un gran campionato. Sport.quotidiano.net - Milan Futuro sfida Vis Pesaro per un vantaggio nei playout di Serie C Leggi su Sport.quotidiano.net sono ormai certi, ma laodierna - valida per l’ultima giornata del Girone B diC - assume comunque un valore fondamentale per il. Alle 16.30 i rossoneri fanno visita alla Viscon un unico obiettivo: chiudere davanti alla Spal in classifica. Gli emiliani saranno infatti gli avversari del Diavolo negli spareggi salvezza e la posizione finale nel girone può essere determinante. Infatti, se iloggi finirà davanti ai biancoblù (impegnati in casa contro il Gubbio), potrà giocare il ritorno deiin casa e avrà a disposizione due risultati utili su tre per rimanere nella categoria. Tornando alla gara con la Vis, sulla carta non sarà una passeggiata per i meneghini. I marchigiani sono sesti in classifica e hanno disputato un gran campionato.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino-Milan, Ricci e Reijnders: sfida tra futuro e presente? - Torino-Milan, sfida importantissima per i rossoneri. 'La Gazzetta dello Sport' parla dei possibili duelli decisivi. Sfida tra Ricci e Reijnders 🔗pianetamilan.it

Spal: sfida decisiva contro il Gubbio per superare il Milan Futuro in classifica - È una marcia di avvicinamento all’ultima giornata di campionato molto particolare quella della squadra di Baldini (nella foto), che sotto sotto pensa già ai playout contro il Milan Futuro ma è chiamata a battere il Gubbio per provare in extremis a superare i rossoneri in classifica. È un sorpasso molto complicato, considerando che la squadra di Oddo domani ospiterà una Vis Pesaro priva di grosse motivazioni, in quanto già certa di un posto nei playoff proprio come il Gubbio. 🔗sport.quotidiano.net

Spal contro Milan Futuro: la sfida decisiva per la salvezza nei playout - La doppia sfida col Milan Futuro in programma il 10 e il 17 maggio decreterà la sopravvivenza della Spal nel calcio professionistico oppure la discesa negli inferi del dilettantismo. Su questo non c’erano dubbi, considerando che per definizione i playout rappresentano un vero e proprio spareggio: chi vince ottiene la salvezza, chi perde retrocede al piano inferiore. Sulla carta però esisteva la possibilità (eventuale) di risalire sul treno della serie C a bocce ferme, attraverso la partita delle riammissioni. 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan Futuro sfida Vis Pesaro per un vantaggio nei playout di Serie C; Milan Futuro-Vis Pesaro, Stellone: “Loro sono forti. Ma noi non faremo calcoli”; Milan Futuro, apre oggi la vendita dei biglietti per la sfida contro Vis Pesaro; Carpi-Legnago Salus: pareggio che complica la salvezza della Spal. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan Futuro sfida Vis Pesaro per un vantaggio nei playout di Serie C - Milan Futuro affronta Vis Pesaro per chiudere davanti alla Spal e ottenere un vantaggio nei playout di Serie C. 🔗msn.com

Vis Pesaro e Milan Futuro: Ultima di Campionato Prima dei Playoff e Playout - Vis Pesaro e Milan Futuro si affrontano al Chinetti di Solbiate Arno per l'ultima di campionato, prima di playoff e playout. 🔗msn.com

Come arriva la Vis Pesaro alla sfida contro il Milan Futuro - Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Siamo arrivati alla fine. Che poi fine non sarà perché Milan Futuro è certo di doversi giocare i pla ... 🔗msn.com