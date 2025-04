Il mistero ventennale del Museo delle streghe di Ceppaloni | lavori da 800mila euro finiti ma la struttura è fatiscente

struttura disponibile per l'uso museale, invece versa in uno stato di abbandono". Così Claudio Cataudo, sindaco di Ceppaloni, ha scritto a Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, chiedendo informazioni sul da farsi e su quel che si è fatto. E cioè sulle risorse impegnate per un contenitore culturale che però ancora non esiste. Stiamo parlando del Museo delle streghe: un polo che doveva essere istituito in onore delle Iannare, come venivano chiamate le streghe nel Sannio, che in una frazione di Ceppaloni, secondo tradizioni locali, davano vita a dei riti, ma che ancora non c'è.Quella del Museo delle streghe è una storia lunga almeno ventitre anni. Una storia, si potrebbe dire, "al contrario". "Sull'edificio sono stati variamente spesi oltre 760mila euro, anche se a vederlo nella situazione attuale sembra impossibile crederlo", dice a ilfattoquotidiano.

