Andor 2 Tony Gilroy e Stellan Skars | Il massacro di Ghorman è stato un faro che ha indirizzato il racconto

Tony Gilroy e Stellan Skarsgård per la seconda stagione della serie Disney+. Dopo Rogue One: A Star Wars Story, Tony Gilroy l'ha rifatto con Andor. Ha preso il canone di Star Wars e l'ha plasmato a suo piacimento andando a creare una storia ambientata nell'arco di cinque anni, quelli che precedono la battaglia di Yavin de Una Nuova Speranza, che ha colpito con forza il fandom di Guerre Stellari in un periodo non semplice. Da quando la Lucasfilm ha rilanciato in grande stile la saga di George Lucas nel post-acquisizione della Disney, le polemiche sulla riuscita di questo o quel film (o serie tv) hanno spaccato il fandom. Ma in questo magma . Movieplayer.it - Andor 2, Tony Gilroy e Stellan Skars: "Il massacro di Ghorman è stato un faro che ha indirizzato il racconto" Leggi su Movieplayer.it Quanto è difficile dover seguire il canone di Star Wars e quando è affascinante lavorare su un personaggio come Luthen Rael. La nostra intervista agård per la seconda stagione della serie Disney+. Dopo Rogue One: A Star Wars Story,l'ha rifatto con. Ha preso il canone di Star Wars e l'ha plasmato a suo piacimento andando a creare una storia ambientata nell'arco di cinque anni, quelli che precedono la battaglia di Yavin de Una Nuova Speranza, che ha colpito con forza il fandom di Guerre Stellari in un periodo non semplice. Da quando la Lucasfilm ha rilanciato in grande stile la saga di George Lucas nel post-acquisizione della Disney, le polemiche sulla riuscita di questo o quel film (o serie tv) hanno spaccato il fandom. Ma in questo magma .

Su altri siti se ne discute

Andor 2, il creatore Tony Gilroy e Stellan Skarsgaard: "Se vedi il mondo diviso tra buoni e cattivi, sei fregato" - In quest'intervista video abbiamo parlato con Tony Gilroy, showrunner di Andor, la serie di Star Wars la cui seconda stagione parte su Disney+ il 23 aprile. Con lui c'era Stellan Skarsgaard alias Luthen, lo spietato organizzatore della resistenza all'Impero. 🔗comingsoon.it

Andor Stagione 2, secondo Tony Gilroy “senza Baby Yoda non ci sarebbe stato Andor” - Andor Stagione 2, secondo Tony Gilroy “senza Baby Yoda non ci sarebbe stato Andor” Andor non è una tipica serie TV di Star Wars. Certo, è certamente il prequel di Rogue One: A Star Wars Story, ma è probabilmente diversa da qualsiasi altro progetto di Star Wars precedente. Un approccio narrativo lento e una maggiore attenzione al dramma e allo sviluppo dei personaggi si sono combinati per regalarci 12 episodi televisivi di grande valore nel 2022. 🔗cinefilos.it

Andor, per Tony Gilroy il successo dello show va a The Mandalorian: "Senza Baby Yoda, Andor non ci sarebbe" - Lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, ha spiegato quanto The Mandalorian sia stato importante per il successo della serie di Star Wars, spiegando anche come abbia ben collegato il suo prequel, Rogue One: A Star Wars Story. Andor, lo spin-off di Rogue One, è stato sin dall'inizio un oggetto anomalo nel panorama galattico di Star Wars. Più vicino a un thriller politico che a una space opera tradizionale, la serie firmata da Tony Gilroy ha scelto di raccontare la ribellione partendo dai volti e non dagli effetti speciali, con un ritmo dilatato e un'impostazione narrativa adulta, quasi teatrale. 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Andor 2, Tony Gilroy e Stellan Skars: Il massacro di Ghorman è stato un faro che ha indirizzato il racconto; Perché Andor 2 cambia ritmo e tono spiegato da Tony Gilroy e Stellan Skarsgård, creatore e interprete della serie; Star Wars: Andor, Tony Gilroy aveva paura della serie: Pensai, ho rovinato la mia vita!; Andor 2, il creatore Tony Gilroy e Stellan Skarsgaard: Se vedi il mondo diviso tra buoni e cattivi, sei fregato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Andor 2: intervista a Tony Gilroy e Stellan Skarsgård - Al junket virtuale di Andor 2 abbiamo discusso di canone con lo showrunner Tony Gilroy e delle sfumature di un personaggio come Luthe con Stellan Skarsgård ... 🔗msn.com

Star Wars: Andor, Tony Gilroy aveva paura della serie: "Pensai, ho rovinato la mia vita!" - L'autore ha parlato del suo approccio alla serie televisiva di Star Wars e di come arrivò a pentirsi quasi subito di averla accettata. 🔗serial.everyeye.it

Andor 2: Il live-action di Star Wars conquista critica e pubblico, ma il creatore aveva dubbi iniziali - Tony Gilroy, creatore di Andor 2, ha condiviso le sue incertezze durante lo sviluppo della serie a Londra, prima dell'emergenza COVID-19, rivelando la pressione legata al franchise di Star Wars. 🔗ecodelcinema.com