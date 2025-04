Una cosa tutta per lui Per Lorenzo è più che svolta dopo il Grande Fratello | indiscrezioni su Mediaset

Grande Fratello, i riflettori su Lorenzo Spolverato sono ancora accesi. Il fotomodello milanese non ha vinto l’ultima edizione del reality, ma si è imposto come uno dei protagonisti assoluti. In queste settimane, il suo nome è tornato alla ribalta per la fine della relazione con Shaila Gatta e per alcuni presunti flirt, che lui ha però smentito categoricamente. Ma il vero interesse ora si concentra sul suo futuro professionale.Lorenzo non ha mai nascosto l’ambizione di lavorare nel mondo dello spettacolo. È arrivato al Grande Fratello dopo aver frequentato corsi di recitazione e doppiaggio e la sua esperienza nella Casa non è passata inosservata. Ora, secondo indiscrezioni, per lui si starebbe aprendo una nuova strada a Mediaset.Leggi anche: “Non dire ca***te”. Leggi su Caffeinamagazine.it A quasi un mese dalla fine del, i riflettori suSpolverato sono ancora accesi. Il fotomodello milanese non ha vinto l’ultima edizione del reality, ma si è imposto come uno dei protagonisti assoluti. In queste settimane, il suo nome è tornato alla ribalta per la fine della relazione con Shaila Gatta e per alcuni presunti flirt, che lui ha però smentito categoricamente. Ma il vero interesse ora si concentra sul suo futuro professionale.non ha mai nascosto l’ambizione di lavorare nel mondo dello spettacolo. È arrivato alaver frequentato corsi di recitazione e doppiaggio e la sua esperienza nella Casa non è passata inosservata. Ora, secondo, per lui si starebbe aprendo una nuova strada a.Leggi anche: “Non dire ca***te”.

Cosa riportano altre fonti

Marcolin: “Di Lorenzo l’assenza più pesante, vi dico cosa farà la differenza lunedi” - L’ex calciatore analizza il match di lunedi e si concentra su un aspetto fondamentale, ecco le sue parole. Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni diRadio Marte in occasione del programma Marte Sport Live. L’ex calciatore ha analizzato la partita in programma per lunedi sera tra Napoli e Empoli, sottolineando le assenze tra gli azzurri ma anche quella che, secondo lui, potrebbe essere la trama del match. 🔗spazionapoli.it

Di Lorenzo a Dazn: «Conte ci ha detto una cosa, secondo me meritavamo di più». Poi si sbilancia sullo scudetto - di RedazioneGiovanni Di Lorenzo a Dazn, ecco l’intervista dell’esterno di Conte, lo scuedeto, il tecnico, i tifosi ed altro, così dopo Napoli Inter Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Dazn dopo Napoli Inter. Vediamo qui riportato un breve estratto delle sue dichiarazioni, così il talento di Antonio Conte si è espresso all’emittente: DI LORENZO SUI TIFOSI IN NAPOLI INTER – «Febbraio complicato per i risultati, ma il gruppo ha sempre lavorato bene e siamo focalizzati sul percorso, abbiamo dato una risposta importante sul campo, giocare con questa atmosfera è qualcosa di eccezionale. 🔗internews24.com

GF, Shaila e Lorenzo fanno pace (VIDEO): “L’odio è una forma d’amore. Sei bellissima, la cosa più grande che…” - Nella casa del Grande Fratello, c’è stata l’ennesima riappacificazione tra Shaila e Lorenzo, con i due inquilini che in giardino si sono abbracciati e poi baciati, con una canzone d’amore in sottofondo. Prima ha parlato l’ex velina: “Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è […] L'articolo GF, Shaila e Lorenzo fanno pace (VIDEO): “L’odio è una forma d’amore. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Musetti in chiaroscuro: Nervoso, ma bravo a ribaltarla; The Social Hub arriva nel quartiere di San Lorenzo a Roma, cos’è e cosa ospita; Film sul quartiere di San Lorenzo, più di mille in fila per fare la comparsa / FOTO; Shaila Gatta piange per Lorenzo più preso dal gioco che da lei, Spolverato è lapidario: Ci dobbiamo lasciare. 🔗Ne parlano su altre fonti