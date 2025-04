Svolta dopo quella foto storica di Trump e Zelensky al funerale di papa Francesco

Svolta impensata. È quello avvenuto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky subito dopo la cerimonia funebre dell’ultimo saluto a papa Francesco. I due leader si sono scambiati poche parole, lontani dai riflettori, in un angolo discreto della Basilica di San Pietro. Nessun annuncio ufficiale, nessun comunicato: solo un breve dialogo che ha aperto uno spiraglio di speranza per l’Ucraina dilaniata dalla guerra.Un contatto che sa di diplomazia silenziosa, di trattative sotterranee che forse, un giorno, potrebbero cambiare il corso della storia. Ma se il dialogo è ripartito, la pace resta ancora lontana. “Un colloquio simbolico e potenzialmente storico” ha commentato Zelensky lasciando il Vaticano. Trump, invece, ha preferito il silenzio, lasciando trapelare solo che “la pace si costruisce parlando, non minacciando“. Leggi su Caffeinamagazine.it Un incontro storico e unaimpensata. È quello avvenuto tra Donalde Volodymyrsubitola cerimonia funebre dell’ultimo saluto a. I due leader si sono scambiati poche parole, lontani dai riflettori, in un angolo discreto della Basilica di San Pietro. Nessun annuncio ufficiale, nessun comunicato: solo un breve dialogo che ha aperto uno spiraglio di speranza per l’Ucraina dilaniata dalla guerra.Un contatto che sa di diplomazia silenziosa, di trattative sotterranee che forse, un giorno, potrebbero cambiare il corso della storia. Ma se il dialogo è ripartito, la pace resta ancora lontana. “Un colloquio simbolico e potenzialmente storico” ha commentatolasciando il Vaticano., invece, ha preferito il silenzio, lasciando trapelare solo che “la pace si costruisce parlando, non minacciando“.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scuola, storica svolta: scatta il piano di valutazione dei dirigenti scolastici. Valditara: “Il merito, dopo 25 anni” - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato oggi il decreto di adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, in attuazione delle recenti disposizioni legislative promosse dallo stesso Ministro. Con questo provvedimento, a decorrere già da questo anno scolastico 2024/2025, la valutazione dei dirigenti scolastici avverrà tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero e del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti ... 🔗secoloditalia.it

Due sedie, un «miracolo»: Trump, Zelensky e quella foto già storica che riaccende la speranza | E dopo le urla Donald ascolta Volodymyr - Il colloquio tra Trump e Zelensky, quasi una confessione, potrebbe essere l'inizio «dell'onesta trattativa» per la pace più volte auspicata 🔗xml2.corriere.it

Svolta storica per la viabilità in provincia, dopo 30 anni inaugurato il nuovo svincolo al casello di Dalmine - Dalmine. È stato inaugurato questa mattina, venerdì 21 febbraio, il nuovo svincolo di Dalmine, sull’autostrada, in direzione Milano-Brescia. L’opera, finanziata da Regione Lombardia, era attesa da anni. Presenti tra gli altri l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Terzi, il Sindaco di Dalmine Francesco Bramani, il sindaco di Stezzano Simone Tangorra, il vice presidente della Provincia Umberto Valois e i rappresentanti di Autostrade per l’Italia, tra cui il Direttore Ingegneria e Realizzazione, Luca Fontana. 🔗bergamonews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, Scampia dieci anni dopo: «La visita di Bergoglio è stata il punto di svolta»; La svolta dopo 30 anni nel caso di Manuela Murgia: ritrovati i vestiti della 16enne, saranno analizzati; Santa Teresa ecco la svolta: così rinasce il panificio storico di Bari Vecchia; La svolta di Dreoni giocattoli dopo 102 anni, il negozio storico svende tutto: «Cosa faremo poi? O chiudiamo o ci ridimensioniamo». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia