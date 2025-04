Benevento senso unico in via Episcopio | il monito di un residente a rischio il transito dei mezzi di soccorso

residente) del Condominio Episcopio7, sito in Via Episcopio n 7, in merito all’ordinanza che istituirebbe il senso unico discendente in Via Episcopio (centro storico) e l’abolizione del divieto di sosta e fermata al lato destro in direzione discesa precisa quanto segue.Certamente l’istituzione del senso unico può essere una giusta scelta volta alla risoluzione del problema traffico in quell’ area, in modo da rendere più scorrevole il transito delle auto. Ma si rimane sorpresi se non sconvolti dall’idea di voler rimuovere il divieto di sosta. Questa ultima cosa infatti aggraverebbe lo stato attuale. Basterebbe venire sul posto e constatare che la carreggiata stretta non consente assolutamente la sosta da ambo i lati. Anteprima24.it - Benevento, senso unico in via Episcopio: il monito di un residente, a rischio il transito dei mezzi di soccorso Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo. “Il sottoscritto Dott. Giuseppe Fusaro, Amministratore (e) del Condominio7, sito in Vian 7, in merito all’ordinanza che istituirebbe ildiscendente in Via(centro storico) e l’abolizione del divieto di sosta e fermata al lato destro in direzione discesa precisa quanto segue.Certamente l’istituzione delpuò essere una giusta scelta volta alla risoluzione del problema traffico in quell’ area, in modo da rendere più scorrevole ildelle auto. Ma si rimane sorpresi se non sconvolti dall’idea di voler rimuovere il divieto di sosta. Questa ultima cosa infatti aggraverebbe lo stato attuale. Basterebbe venire sul posto e constatare che la carreggiata stretta non consente assolutamente la sosta da ambo i lati.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Benevento, cambia la viabilità nel centro storico: senso unico in via Episcopio - Tempo di lettura: < 1 minutoA partire da oggi, via Episcopio, a Benevento, diventa a senso unico. Il nuovo flusso di marcia sarà diretto verso via Manfredi di Svevia, via Carlo Torre e piazza Manfredi di Svevia. Lo stabilisce un’ordinanza firmata giovedì scorso dal Servizio Traffico del Comune. La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni da parte di residenti e automobilisti, che da tempo lamentavano disagi causati dal doppio senso di circolazione. 🔗anteprima24.it

Overtourism, alle Cinque Terre controlli delle scarpe e senso unico sui sentieri - Cinque check point nelle giornate di picco: il Parco nazionale ha appena varato il nuovo piano di gestione alla vigilia dell’impennata dell’affluenza attesa per i ponti primaverili 🔗repubblica.it

Via Casati a senso unico. Già 400 le firme raccolte per opporsi all’ipotesi - Quattrocento firme per dire no al senso unico di via Casati, previsto nel Piano generale del traffico urbano di Rho in fase di approvazione. La petizione, promossa dalle forze politiche di centrodestra che siedono tra i banchi dell’opposizione, in poche ore è stata sottoscritta da residenti e commercianti contrari all’ipotesi che la via Casati, la strada che attraversa la frazione di Passirana di Rho, possa diventare senso unico. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Benevento, senso unico in via Episcopio: il monito di un residente, a rischio il transito dei mezzi di soccorso; Benevento, disagi per il traffico: via Episcopio diventa a senso unico; Comune di Benevento, senso unico alternato lungo via delle Puglie nei giorni 28 - 29 - 30 aprile; Benevento, cambia la viabilità nel centro storico: senso unico in via Episcopio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via Episcopio, i residenti: “Ok senso unico, sbagliato togliere divieto di sosta a destra” - In merito all’ordinanza che introduce il senso unico discendente su via Episcopio di Benevento e la contestuale abolizione del divieto di sosta sul lato destro, riceviamo e pubblichiamo la lettera di ... 🔗ntr24.tv

Benevento, senso unico alternato in via delle Puglie dal 28 al 30 aprile - Nei giorni 28, 29 e 30 aprile, a causa dei lavori di posa in opera di nuovi cavi di fibra ottica, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 ci sarà un restringimento della carreggiata con il senso unico alternato ... 🔗ntr24.tv

Senso unico alternato lungo via delle Puglie il 28, 29 e 30 aprile - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com