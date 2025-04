Modena Cavezzo-Lecco | sfida decisiva per i playout in Serie A2 Elite

Modena Cavezzo, che alle 19 ospita il Lecco nelle terz’ultima di Serie A2 Elite. Una gara, posticipata di 24 ore per le esequie di Papa Francesco, che la truppa di Checa non può fallire se vuole restare in corsa per centrare almeno i playout. I gialloblù sono infatti ultimi e reduci da 6 ko di fila: la vittoria 2-0 nell’anticipo del Leonardo Cagliari sull’Olimpia Verona ha da un lato fatto allontanare a -8 la salvezza diretta con la quart’ultima piazza occupata dai sardi, tenendo però a +3 i veronesi penultimi. Con le due retrocessioni dirette, però, il mirino per la rimonta è sul Saints Milano terz’ultimo a +4, che ad oggi farebbe il playout con la terz’ultima del girone ’B’. Per questo è obbligatorio battere oggi il Lecco, già salvo e tagliato fuori dalla lotta playoff, sperando in buone notizie da Milano-Elledì che si gioca alle 16. Sport.quotidiano.net - Modena Cavezzo-Lecco: sfida decisiva per i playout in Serie A2 Elite Leggi su Sport.quotidiano.net Vittoria a tutti i costi cercasi per tenere viva la fiammella. Dopo 22 giorni di sosta torna in campo oggi il, che alle 19 ospita ilnelle terz’ultima diA2. Una gara, posticipata di 24 ore per le esequie di Papa Francesco, che la truppa di Checa non può fallire se vuole restare in corsa per centrare almeno i. I gialloblù sono infatti ultimi e reduci da 6 ko di fila: la vittoria 2-0 nell’anticipo del Leonardo Cagliari sull’Olimpia Verona ha da un lato fatto allontanare a -8 la salvezza diretta con la quart’ultima piazza occupata dai sardi, tenendo però a +3 i veronesi penultimi. Con le due retrocessioni dirette, però, il mirino per la rimonta è sul Saints Milano terz’ultimo a +4, che ad oggi farebbe ilcon la terz’ultima del girone ’B’. Per questo è obbligatorio battere oggi il, già salvo e tagliato fuori dalla lotta playoff, sperando in buone notizie da Milano-Elledì che si gioca alle 16.

