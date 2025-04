Cremonese | De Luca e Johnsen trascinano l' attacco verso i playoff di Serie A

Cremonese si gode finalmente i suoi attaccanti. Il reparto offensivo grigiorosso, sebbene privato di Vazquez per 10 giornate a causa dell'ormai nota squalifica, nelle ultime settimane ha alzato i giri del motore. A partire dal successo di venerdì nel derby contro il Mantova per 4-2: doppietta di De Luca e gol di Johnsen. I due formano la coppia d'attacco titolare da quando "El Mudo" è stato fermato e non stanno facendo rimpiangere il compagno. L'italiano porta fisicità e senso del gol, mentre il norvegese è decisivo con la sua qualità palla al piede. E i numeri parlano chiaro: De Luca è a 8 gol stagionali, Johnsen invece ha realizzato 6 centri a cui si aggiungono 7 assist. "Io cerco sempre di creare occasioni e segnare, ultimamente è andata meglio - dice lo scandinavo -.

Cremonese ribalta il Mantova 4-2: doppietta di De Luca e magie di Johnsen - di Alessandro Stella CREMONA Sei gol, errori e show assoluto allo Zini. La Cremonese soffre, ribalta il Mantova e poi domina 4-2 il derby. I grigiorossi giocano un secondo tempo devastante - trascinati dalla doppietta di De Luca e dalle magie di Johnsen -, consolidano il quarto posto e salgono a -4 dallo Spezia. Gli uomini di Stroppa lanciano così un pesante messaggio in vista dei playoff. I virgiliani di Possanzini, invece, ben figurano nei primi 45’, ma spariscono nella ripresa e rimangono a +2 sulla zona playout. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B, il personaggio. La Cremonese ha ritrovato il vero De Luca - Si è risvegliato. Al momento giusto. Dopo aver trascorso più di un mese con la valigia pronta, anche per una prima parte di stagione non proprio esaltante, Manuel De Luca si è ripreso la sua Cremonese. Il giocatore aveva bisogno solo di fiducia e di riassaporare il dolce gusto del go, e ora, finalmente libero dai pensieri legati al mercato, gli è tornato l’entusiasmo smarrito. E sicuramente l’ex Samp è una risorsa in più per Giovanni Stroppa sul lungo rettilineo del campionato che conduce ai play-off, con la Cremonese decisa a proporsi come la quarta forza del torneo. 🔗sport.quotidiano.net

Vandeputte e doppio De Luca: la Cremonese liquida la pratica Sudtirol - Missione compiuta per la Cremonese. La squadra di Stroppa supera, non senza faticare, il Sudtirol e si avvicina allo Spezia (ora a +9), costretto ad inseguire il 2-2 in casa dal Palermo al termine di una sfida scoppiettante. Proprio la classifica offre le indicazioni più interessanti ai grigiorossi dopo il 3-1 inflitto agli altoatesini, visto che Bianchetti e compagni si confermano in quarta posizione e, grazie alle qualità messe in mostra con un avversario ostico come i biancorossi, fanno vedere di poter guardare avanti con fiducia. 🔗sport.quotidiano.net

