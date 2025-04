Golf Novak e Griffin volano al comando dello Zurich Classic of New Orleans ad un round dal termine

Golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nell’appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti al termine del terzo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8.9 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1938 riservato al gioco di coppia. Nella terza tornata i team che hanno superato il taglio si sono sfidati nuovamente seguendo la formula del fourball, con ogni giocatore che ha disputato la propria buca ed il miglior punteggio a rappresentare lo score della coppia.A 18 buche dalla conclusione volano al comando Andrew Novak e Ben Griffin. Gli statunitensi piazzano un sonoro round da -11 issandosi al punteggio complessivo di -27 (189 colpi) e vantano 3 lunghezze di margine sui connazionali Jake Knapp e Frankie Capan III, e sui giapponesi Ryo Hisatsune e Takumi Kanaya. Oasport.it - Golf, Novak e Griffin volano al comando dello Zurich Classic of New Orleans ad un round dal termine Leggi su Oasport.it isti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nell’appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti aldel terzoof New(montepremi 8.9 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1938 riservato al gioco di coppia. Nella terza tornata i team che hanno superato il taglio si sono sfidati nuovamente seguendo la formula del fourball, con ogni giocatore che ha disputato la propria buca ed il miglior punteggio a rappresentare lo score della coppia.A 18 buche dalla conclusionealAndrewe Ben. Gli statunitensi piazzano un sonoroda -11 issandosi al punteggio complessivo di -27 (189 colpi) e vantano 3 lunghezze di margine sui connazionali Jake Knapp e Frankie Capan III, e sui giapponesi Ryo Hisatsune e Takumi Kanaya.

