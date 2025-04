Forlì Calcio in Serie C | sfida decisiva contro San Marino al ' Calbi' di Cattolica

Serie C riconquistata. E adesso? Il Forlì avrà saziato i propri appetiti o imporrà ancora ‘la voce del padrone’? Intanto, vieni avanti San Marino. Al ‘Calbi’ di Cattolica – domicilio pro-tempore dei Titani e vietatissimo oggi ai residenti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Pesaro Urbino, come disposto dalla prefettura di Rimini onde scongiurare il rischio di incroci pericolosi – va in scena (ore 15, con diretta streaming sulla pagina Facebook del Forlì Calcio) la penultima recita di un campionato da tramandare a futura memoria.Dalla sede dell’Atelier del movimento Con Te, partner del club di viale Roma, è Antonio Ciaccia, fido collaboratore tecnico di mister Miramari, a vestire eccezionalmente i panni del ‘frontman’ per presentare il match: "Ci aspettiamo la solita gara di Serie D, difficile e da affrontare col massimo impegno. Sport.quotidiano.net - Forlì Calcio in Serie C: sfida decisiva contro San Marino al 'Calbi' di Cattolica Leggi su Sport.quotidiano.net La traversata è compiuta, la nave in porto, laC riconquistata. E adesso? Ilavrà saziato i propri appetiti o imporrà ancora ‘la voce del padrone’? Intanto, vieni avanti San. Al ‘’ di– domicilio pro-tempore dei Titani e vietatissimo oggi ai residenti nelle province di-Cesena, Rimini e Pesaro Urbino, come disposto dalla prefettura di Rimini onde scongiurare il rischio di incroci pericolosi – va in scena (ore 15, con diretta streaming sulla pagina Facebook del) la penultima recita di un campionato da tramandare a futura memoria.Dalla sede dell’Atelier del movimento Con Te, partner del club di viale Roma, è Antonio Ciaccia, fido collaboratore tecnico di mister Miramari, a vestire eccezionalmente i panni del ‘frontman’ per presentare il match: "Ci aspettiamo la solita gara diD, difficile e da affrontare col massimo impegno.

Ne parlano su altre fonti

Calcio, lo stadio Morgagni pronto alla festa: "Che bello questo Forlì, merita la serie C" - A un passo dal traguardo. Domani pomeriggio lo stadio Morgagni si prepara a festeggiare la promozione in serie C. Si giocherà alle 15 contro la Pistoiese: con una vittoria, o comunque se il Ravenna secondo in classifica non riuscirà a recuperare punti, sarebbe l’apoteosi di una squadra che ha già battuto tutti i record. Il gruppo guidato da mister Alessandro Miramari potrebbe essere protagonista di una giornata da mettere nel cassetto dei ricordi più belli del pallone biancorosso. 🔗ilrestodelcarlino.it

Calcio a 5 serie c. Forlì in zona playoff con 3 reti di Maski - Serie C1. Continua il magic moment dell’Oleodinamica Forlì che sabato ha battuto per 5-2 il DueG Parma, quarto in classica. Per il quintetto di mister D’Amico, ora quinto e dentro alla zona playoff, tripletta di Yassine Maski arrotondata da Martel Montoli e Luca Cangini Greggi. Risultati 18ª giornata: Aposa Bologna-Baraccaluga Piacenza 2-6, Equipo Crevalcore-Saturno Guastalla 5-1, Ponte Rodoni-Fossolo 3-4, Sassuolo-Pro Patria San Felice 4-10, Futsal Gatteo-Shqiponia Guastalla 6-5. 🔗sport.quotidiano.net

Forlì Calcio: Promozione in Serie C con Record di Vittorie Sotto la Guida di Miramari - Una cavalcata senza precedenti che, giovedì (santo) scorso, si è conclusa con l’apoteosi allo stadio Morgagni, con il biglietto per la serie C sotto braccio. Con la matematica in tasca e la bellezza di 81 punti messi nel carniere e l’astronomica media di 2.53 a partita, il Forlì targato Miramari entra di diritto nell’olimpo delle squadre biancorosse indimenticabili. Una galleria, per restare nel dopoguerra, che comprende il Forlì di Magheri e Zanetti guidato da mister Zattoni (1963-64), seguito dalla squadra ‘dei forlivesi’ allenata da Santarelli che salì in C nel 1967-68; poi il Forlì di ... 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Forlì Calcio in Serie C: sfida decisiva contro San Marino al 'Calbi' di Cattolica; C’è un po’ di Comacchio nella promozione del Forlì. Farinelli: “Stagione fantastica, vorrei restare”; Forlì Calcio matematicamente promosso in Serie C; Forlì, la domanda di ammissione alla Serie C entro il 6 giugno. 🔗Su questo argomento da altre fonti