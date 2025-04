FC Cinisello esonera l' allenatore Melgrati per comportamenti non idonei

allenatore ad una giornata dal termine del campionato. Soprattutto quando sul campo le cose sono andate più che bene. A meno che, come spiega chiaramente l’Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. Cinisello, società dell’hinterland milanese, non siano contestati al tecnico in questione "comportamenti non idonei". È successo infatti che Dario Melgrati (nella foto) sia stato esonerato dopo sei anni al servizio dei rossoblù, mentre la “Juniores“ da lui allenata si prepara a disputare i playoff del campionato per conquistare la promozione nell’Under 19 Elite. In un comunicato diffuso nei giorni scorsi, il Cinisello del presidente Antonio Rado ha voluto sottolineare il fatto che "l’allontanamento non è stato motivato dai risultati sportivi". Sport.quotidiano.net - FC Cinisello esonera l'allenatore Melgrati per comportamenti non idonei Leggi su Sport.quotidiano.net Non capita tutti i giorni di assistere al licenziamento di unad una giornata dal termine del campionato. Soprattutto quando sul campo le cose sono andate più che bene. A meno che, come spiega chiaramente l’Associazione Sportiva Dilettantistica F.C., società dell’hinterland milanese, non siano contestati al tecnico in questione "non". È successo infatti che Dario(nella foto) sia statoto dopo sei anni al servizio dei rossoblù, mentre la “Juniores“ da lui allenata si prepara a disputare i playoff del campionato per conquistare la promozione nell’Under 19 Elite. In un comunicato diffuso nei giorni scorsi, ildel presidente Antonio Rado ha voluto sottolineare il fatto che "l’allontanamento non è stato motivato dai risultati sportivi".

