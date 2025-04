Il nostro è un matrimonio combinato solo dopo ci siamo innamorati Alcuni giorni non ci sopportiamo La svolta? Dirci tutto in faccia | lo rivela Il Volo

Volo torna in Italia per la terza edizione di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, le uniche date italiane fissate per l’8, 10 e 11 maggio. dopo il successo delle prime due edizioni, andate in onda su Canale 5 e che hanno raggiunto ascolti importanti, lo show si sposta si sposta per la prima volta a Palazzo Te a Mantova. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno accompagnati da numerosi ospiti. dopo “Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo”, Il Volo proseguirà con un nuovo tour che toccherà le principali capitali europee e l’America Latina, a partire da giugno e per tutto il 2025.Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono raccontati al podcast “Dicono di te” di Malcom Pagani, non risparmiandosi in sincerità. “Se desideriamo allontanarci l’uno dall’altro? – dice Piero – La verità? Spessissimo. Ilfattoquotidiano.it - “Il nostro è un matrimonio combinato, solo dopo ci siamo innamorati. Alcuni giorni non ci sopportiamo. La svolta? Dirci tutto in faccia”: lo rivela Il Volo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Terminato il tour americano, Iltorna in Italia per la terza edizione di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, le uniche date italiane fissate per l’8, 10 e 11 maggio.il successo delle prime due edizioni, andate in onda su Canale 5 e che hanno raggiunto ascolti importanti, lo show si sposta si sposta per la prima volta a Palazzo Te a Mantova. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno accompagnati da numerosi ospiti.“Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo”, Ilproseguirà con un nuovo tour che toccherà le principali capitali europee e l’America Latina, a partire da giugno e peril 2025.Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono raccontati al podcast “Dicono di te” di Malcom Pagani, non risparmiandosi in sincerità. “Se desideriamo allontanarci l’uno dall’altro? – dice Piero – La verità? Spessissimo.

