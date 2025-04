Nainggolan | Tra questa Inter a la mia Roma vinciamo noi post Ranieri? Voto De Rossi

Roma, e a San Siro c’è un’Inter da battere per sognare ancora il 4° posto. Fra i tanti grandi ex ad aver parlato anche Radja Nainggolan, che i ricordi più belli li ha immagazzinati proprio nella capitale. Alla Gazzetta dello Sport, il belga ha parlato anzitutto dei due tecnici: “Inzaghi lo conosco, sono stato con lui un pochino. Una brava persona che lavora benissimo tatticamente. Ranieri non l’ho mai avuto ma sembra un gran signore, e dovunque vada vedo giocatori pronti a buttarsi nel fuoco per lui. La Roma è rinata grazie a lui“.Partendo da tale argomento, la domanda successiva sorgeva spontanea, quella relativa al futuro allenatore dei gialloRossi ancora avvolto nel mistero: “Non bisogna tirare per la giacca Ranieri, si deve rispettare la sua scelta. Sololaroma.it - Nainggolan: “Tra questa Inter a la mia Roma vinciamo noi, post Ranieri? Voto De Rossi” Leggi su Sololaroma.it Poche ore ci separano dal ritorno in campo della, e a San Siro c’è un’da battere per sognare ancora il 4°o. Fra i tanti grandi ex ad aver parlato anche Radja, che i ricordi più belli li ha immagazzinati proprio nella capitale. Alla Gazzetta dello Sport, il belga ha parlato anzitutto dei due tecnici: “Inzaghi lo conosco, sono stato con lui un pochino. Una brava persona che lavora benissimo tatticamente.non l’ho mai avuto ma sembra un gran signore, e dovunque vada vedo giocatori pronti a buttarsi nel fuoco per lui. Laè rinata grazie a lui“.Partendo da tale argomento, la domanda successiva sorgeva spontanea, quella relativa al futuro allenatore dei gialloancora avvolto nel mistero: “Non bisogna tirare per la giacca, si deve rispettare la sua scelta.

