Ardea riprendono i furti sul lungomare | bar e stabilimenti nel mirino

Ardea, 27 aprile 2025 – Con l’arrivo della bella stagione e l’apertura degli stabilimenti balneari e dei negozi stagionali, sul lungomare di Ardea tornano i furti ai danni dei commercianti. Questa notte, ignoti hanno preso di mira un bar situato nei pressi dell’uscita di via Bergamo, riuscendo a divellere la serranda e a introdursi all’interno.Nonostante il colpo, il bottino è stato piuttosto magro: asportata la cassa, che conteneva solo pochi spiccioli, i ladri hanno rovistato nel banco bar causando diversi danni materiali, mentre l’effettivo valore trafugato è risultato minimo. A poca distanza, invece, è stato preso di mira lo stabilimento balneare “Sajonara”.Qui i malviventi sono riusciti a forzare le chiusure senza però asportare nulla. Secondo il racconto di una lavorante presente questa mattina, sembra che gli scassinatori, non avendo trovato nulla di appetibile e avendo incontrato difficoltà a entrare nei locali, abbiano desistito. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 27 aprile 2025 – Con l’arrivo della bella stagione e l’apertura deglibalneari e dei negozi stagionali, sulditornano iai danni dei commercianti. Questa notte, ignoti hanno preso di mira un bar situato nei pressi dell’uscita di via Bergamo, riuscendo a divellere la serranda e a introdursi all’interno.Nonostante il colpo, il bottino è stato piuttosto magro: asportata la cassa, che conteneva solo pochi spiccioli, i ladri hanno rovistato nel banco bar causando diversi danni materiali, mentre l’effettivo valore trafugato è risultato minimo. A poca distanza, invece, è stato preso di mira lo stabilimento balneare “Sajonara”.Qui i malviventi sono riusciti a forzare le chiusure senza però asportare nulla. Secondo il racconto di una lavorante presente questa mattina, sembra che gli scassinatori, non avendo trovato nulla di appetibile e avendo incontrato difficoltà a entrare nei locali, abbiano desistito.

