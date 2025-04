Zonawrestling.net - Collision 26.05.2025 Playoff Palooza

Benvenuti all’analisi di AEW, episodio registrato mercoledì 23 aprile ma andato in onda sabato 26 dalla Lakefront Arena di New Orleans, Louisiana. C’era una certa attesa online per questo show, che prevedeva una card molto invitante, con tanti incontri tra cui il match principale che vedeva gli FTR sfidare i Paragon.Lo show si apre con Swerve Strickland che fa il suo ingresso con Prince Nana, ma prima che possa parlare viene interrotto da Matthew e Nicholas Jackson, i Young Bucks. Nicholas dice al pubblico di fare silenzio e mostrare rispetto per i padri fondatori. Matthew chiede scusa per l’interruzione ma dice che gli hanno tirato qualche filo e il match di Swerve previsto per più tardi si svolgerà immediatamente. I Bucks si seggono su delle sedie per osservare mentre introducono Blake Christian come avversario di Strickland.