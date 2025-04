Morto Jair da Costa fuoriclasse brasiliano della ‘Grande Inter’

della nazionale brasiliana Jair da Costa è Morto a 84 anni. L’attaccante, che aiutò l’Inter a vincere le sue prime due Coppe dei Campioni negli anni ’60, è deceduto a Osasco, fuori San Paolo. La Confederazione calcistica brasiliana ne ha annunciato il decesso sabato senza fornire ulteriori dettagli. Nel suo palmares anche quattro campionati italiani.Morte Jair da Costa, il cordoglio del club nerazzurro sui social“É scomparso Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter”. Così i club nerazzurro ricorda su X il fuoriclasse brasiliano Morto all’età di 84 anni. “Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternitá di una squadra leggendaria – prosegue l’Inter -. Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento difficile”. Lapresse.it - Morto Jair da Costa, fuoriclasse brasiliano della ‘Grande Inter’ Leggi su Lapresse.it L’ex attaccante dell’Inter enazionale brasilianadaa 84 anni. L’attaccante, che aiutò l’Inter a vincere le sue prime due Coppe dei Campioni negli anni ’60, è deceduto a Osasco, fuori San Paolo. La Confederazione calcistica brasiliana ne ha annunciato il decesso sabato senza fornire ulteriori dettagli. Nel suo palmares anche quattro campionati italiani.Morteda, il cordoglio del club nerazzurro sui social“É scomparso. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter”. Così i club nerazzurro ricorda su X ilall’età di 84 anni. “Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell’eternitá di una squadra leggendaria – prosegue l’Inter -. Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento difficile”.

Approfondimenti da altre fonti

