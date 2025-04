Momo Faye della Pallacanestro Reggiana eleggibile per il draft NBA 2024

draft Nba che si terrà il 25 e il 26 giugno al 'Barclays Center' di New York e a cui anche il 'nostro' Momo Faye potrà partecipare. Il lungo della Pallacanestro Reggiana è infatti stato inserito nella lista degli atleti disponibili ad essere scelti dalla lega più popolare al mondo. Attualmente i siti specializzati lo danno alla fine del secondo giro (tra la 52 e la 59), ma va specificato che il classe 2005 potrebbe anche decidere di ritirare la sua candidatura, proprio come ha fatto l'anno scorso (avrà tempo fino al 15 giugno) per poi tentare il tutto e per tutto nei draft successivi. Al di là di come andrà a finire il suo sogno americano, per Momo Faye sembra sempre più chiaro che il futuro sarà lontano dalla Pallacanestro Reggiana.

