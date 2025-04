Monreale Palermo sparatoria durante una lite | due morti e tre feriti

feriti non facevano parte dei gruppi che si sono affrontanti in una rissa Tgcom24.mediaset.it - Monreale (Palermo), sparatoria durante una lite: due morti e tre feriti Leggi su Tgcom24.mediaset.it In quel momento nella zona c'erano almeno un centinaio di persone. Alcuninon facevano parte dei gruppi che si sono affrontanti in una rissa

Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: due morti e tre feriti - Due giovani, di 25 e 23 anni, sono morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, nel Palermitano. Nell’agguato sono rimaste ferite altre tre persone, di 26, 33 e 16 anni. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. 🔗tg24.sky.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: due morti e tre feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Due morti e tre feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto i ... 🔗ilfattoquotidiano.it

