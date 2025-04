Vis Pesaro | Possibili Avversarie e Scenari per i Playoff

Scenari nell’imminenza della 38^ e ultima giornata. Il gol di Nador al 92’ di Vis Pesaro-Spal ha impedito ai biancorossi la Possibilità di lottare per il quinto posto. Comunque vada oggi, i ragazzi di Stellone non possono scendere al di sotto del 7° posto (miglior piazzamento nella storia societaria), il che garantisce di giocare la gara secca del primo turno in casa, domenica prossima. Mantenendo l’attuale posizione (6^) dopo l’ultima giornata, la Vis affronterebbe la 10^ classificata, al momento il Pontedera, che se la gioca col Gubbio, oggi di scena a Ferrara. Scendendo alla 7^, la Vis affronterebbe invece la Pianese (in vantaggio sul Pineto in caso di arrivo alla pari).Dunque due Possibili piazzamenti e tre Possibili Avversarie per i pesaresi. Oggi si giocherà anche con l’orecchio alla radiolina, come si diceva una volta. Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro: Possibili Avversarie e Scenari per i Playoff Leggi su Ilrestodelcarlino.it nell’imminenza della 38^ e ultima giornata. Il gol di Nador al 92’ di Vis-Spal ha impedito ai biancorossi latà di lottare per il quinto posto. Comunque vada oggi, i ragazzi di Stellone non possono scendere al di sotto del 7° posto (miglior piazzamento nella storia societaria), il che garantisce di giocare la gara secca del primo turno in casa, domenica prossima. Mantenendo l’attuale posizione (6^) dopo l’ultima giornata, la Vis affronterebbe la 10^ classificata, al momento il Pontedera, che se la gioca col Gubbio, oggi di scena a Ferrara. Scendendo alla 7^, la Vis affronterebbe invece la Pianese (in vantaggio sul Pineto in caso di arrivo alla pari).Dunque duepiazzamenti e treper i pesaresi. Oggi si giocherà anche con l’orecchio alla radiolina, come si diceva una volta.

Su altri siti se ne discute

Youth League, Inter qualificata agli ottavi: ecco le possibili avversarie - Il percorso in Champions League degli uomini di Inzaghi non è l’unico viaggio europeo a tinte nerazzurre degno di merito in questa stagione. La Primavera nerazzurra guidata da Andrea Zanchetta non ha infatti lasciato neppure le briciole agli avversari incontrati fino a questo momento nella Youth League, effettuando un percorso netto con 7 vittorie in altrettante partite disputate. I limiti pervenuti in alcune partite del campionato Primavera, con l’Inter terza a -4 dalla capolista Fiorentina, sembrano svanire nelle giornate europee, con il gruppo che adesso può permettersi di sognare in ... 🔗ilnerazzurro.it

Serie C / Cade la Vis Pesaro a Carpi - Per gli uomini di Stellone, seconda sconfitta consecutiva. Ora occorre ripartire. Ascoli in campo invece domenica al “Del Duca” con il Pineto 7 marzo 2025 – Nella giornata che ha visto la clamorosa, anche se ampiamente annunciata, esclusione del Taranto, e ben 6 punti di penalizzazione alla Lucchese, oltre a 4 per Messina e Triestina, la Vis era impegnata nell’anticipo di Carpi, per riprendere la corsa dopo lo stop casalingo con la capolista Entella. 🔗.com

Derby al Benelli: Vis Pesaro sconfitta, ma la tifoseria resta fedele - Il cartello ‘Sold out’ al botteghino prima dell’inizio è di quelli da ricordare. Esauriti Prato e laterale, rimasti giusto un duecento posti di tribuna, a parte il settore ospiti pieno per metà e orfano degli ultras anti-tessera. La storia però insegna che il Benelli gremito procura sovente delusioni e il derby numero 64 con i vicini di riviera non fa eccezione. La Vis nel nuovo secolo non è mai riuscita a batterli a Pesaro. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Vis Pesaro: Possibili Avversarie e Scenari per i Playoff; Pontedera cerca la vittoria storica a Perugia per chiudere in bellezza; Gubbio ai playoff: ecco le possibili avversarie del primo turno; Spal, ultimi 180 minuti di passione: a Pesaro senza far calcoli (e senza Bassoli e Mignanelli). 🔗Cosa riportano altre fonti

Vis Pesaro: Possibili Avversarie e Scenari per i Playoff - La Vis Pesaro si prepara per i playoff con due possibili piazzamenti e tre avversarie. Decisiva l'ultima giornata per definire la classifica. 🔗ilrestodelcarlino.it

Vis Pesaro con un solo dubbio, Stellone: “Farò turnover, ai playoff daremo fastidio” - SERIE C - Si gioca l'ultima della regular season contro il Milan Futuro La Vis Pesaro chiuderà domani (ore 16.30) la regular season in casa del Milan Futuro con lo sguardo già rivolto ai playoff. Con ... 🔗youtvrs.it

Vis Pesaro, un pieno di punti per la griglia playoff - PESARO - AAA miglior posizione in griglia cercasi. Perché ai playoff il piazzamento conta. Soprattutto all’inizio, nella fase di girone, ... 🔗msn.com