Frattesi il momento giusto per un altro gol! Poi il futuro – TS

In vista del delicato finale di stagione, in casa Inter si spera in un'evoluzione positiva di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro sarà al centro dell'attenzione, come riportato da Tuttosport.

RITORNO – L'anno scorso sei zampate furono decisive per il ventesimo scudetto. Come contro il Verona o l'Udinese. Quest'anno, con numeri quasi simili, Davide Frattesi ha segnato il gol più importante nella notte di Monaco, ai quarti di finale di Champions League. Grazie al suo gol infatti, l'Inter è riuscita a strappare il pass per la semifinale contro il Barcellona. Adesso però, serve uno squillo in chiave scudetto da parte del centrocampisti romano, un acuto contro il suo possibile futuro.

Inter, serve il miglior Frattesi! Chance con la "sua" Roma

FUTURO – Come spiegato da Tuttosport, gli ultimi mesi per Davide Frattesi sono stati una centrifuga di emozioni.

