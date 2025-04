Skymetro Roma chiede altri documenti E il via libera del ministero slitta ancora

Skymetro inviata da Palazzo Tursi Ilsecoloxix.it - Skymetro, Roma chiede altri documenti. E il via libera del ministero slitta ancora Leggi su Ilsecoloxix.it Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiesto al Comune ulteriori integrazioni anche sull’ultima versione del progetto delloinviata da Palazzo Tursi

Napoli, caso plusvalenze: la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio, cos’è successo - di RedazioneNapoli, arrivano novità sul caso plusvalenze, la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio, ecco cos’è successo ed i dettagli per il futuro Colpo di scena che scuote la Serie A. La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Si tratta dell’ambito dell’indagine sul caso plusvalenze per falso in bilancio relativa alle stagioni 2019, 2020 e 2021. 🔗internews24.com

De Laurentiis, pm Roma chiede processo al presidente del Napoli per ipotesi falso in bilancio - La procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’ipotesi di reato è quella di falso in bilancio per la compravendita del giocatore Kostas Manolas, acquistato dalla Roma nel 2019 e per le plusvalenze fittizie generate per acquistare dal Lille il giocatore Victor Osimhen. I pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sono Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice. 🔗lapresse.it

Falso in bilancio, procura Roma chiede processo per De Laurentiis - (Adnkronos) – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l’accusa di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del giocatore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e alle presunte plusvalenze fittizie per l'acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. Le contestazioni dei […] 🔗periodicodaily.com

Skymetro, Piciocchi insiste: “Possiamo farlo in tre anni, sarà un landmark per la Valbisagno” - Poi chieda D’Angelo alla Fondazione ... Senza dimenticare che dire no allo Skymetro significherebbe rimandare a Roma (forse la cosa piace alla loro candidata) 400 milioni, con il serio rischio ... 🔗msn.com

SkyMetro, nuovo atto: ecco tutti i dettagli del progetto rivisto (e maggiorato per i costi) - E poi le ciliegine finali. Il nuovo SkyMetro targato Piciocchi non arriverà a Brignole, ma si fermerà a Sant’Agata, obbligando i passeggeri a uscire dalla stazione del nuovo SkyMetro e ... 🔗savonanews.it