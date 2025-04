Higuain si ferì il primo giorno a Napoli | Si schiantò con la testa sulla pedana della barca Ma io non c' ero

barca di Gonzalo Higuain, dopo un tuffo, non appena arrivato a Napoli nel luglio del 2013. Si era sempre detto che quel giorno in barca con lui ci fosse l'ex capitano del Napoli, ma sembra che la verità sia. Napolitoday.it - Higuain si ferì il primo giorno a Napoli: "Si schiantò con la testa sulla pedana della barca. Ma io non c'ero" Leggi su Napolitoday.it Paolo Cannavaro al podcast di Decibel Bellini svela un retroscena sul ferimento indi Gonzalo, dopo un tuffo, non appena arrivato anel luglio del 2013. Si era sempre detto che quelincon lui ci fosse l'ex capitano del, ma sembra che la verità sia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Perugia, il primo giorno del Festival internazionale del giornalismo: i panel da non perdere - In questo mercoledì 9 aprile si apre a Perugia, nel centro storico della città, l’edizione 2025 del Festival Internazionale del Giornalismo. Già dalla prima giornata, che si terrà nella sala Raffaello dell’Hotel Brufani il programma offre stimoli interessanti e sguardi inediti sull’attualità... 🔗perugiatoday.it

Primo giorno in Vaticano per il Papa dopo il ricovero. L'esperto: “Cosa farà a Pasqua” - Primo giorno a casa per Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli. Il Pontefice, come hanno spiegato sabato i medici che lo hanno avuto in cura per trentotto giorni, affronta la convalescenza a Santa Marta nella sua stanza, la 201. Le disposizioni prevedono una convalescenza di due mesi, niente sforzi, né incontri di grandi folle. A Santa Marta Bergoglio prosegue anche le fisioterapie. Oggi il Vaticano non ha diffuso bollettini, ma è arrivato un messaggio del Pontefice dedicato agli anziani in occasione della presentazione del ‘Vatican Longevity Summit: sfidare l'orologio del tempo' ... 🔗iltempo.it

Allenamento Juve: subito in campo dopo la Fiorentina. Primo giorno di lavoro senza i Nazionali, ecco il report ufficiale dalla Continassa - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juve: bianconeri già in campo dopo la sconfitta con la Fiorentina. Primo giorno di lavoro senza i Nazionali, il report ufficiale Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, con la squadra subito in campo dopo la sconfitta di ieri per 3-0 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo, senza i convocati nelle varie selezioni, si è ritrovato nella mattinata di oggi: seduta di recupero in palestra per chi ha giocato al Franchi, lavoro tecnico e atletico per il resto del gruppo. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Higuain, il campione che va in mille pezzi; Behrami: “Higuain è un grandissimo calciatore, ci farà crescere. Benitez? Ha la mentalità vincente”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne