?Sparatoria a Monreale due morti 26 anni e 23 anni e tre feriti Scene da far west

morti e tre feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni. Ilmessaggero.it - ?Sparatoria a Monreale, due morti (26 anni e 23 anni) e tre feriti. «Scene da far west» Leggi su Ilmessaggero.it E' di duee treil bilancio di unaavvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a(Palermo). Le vittime hanno 26e 23; i26, 33

