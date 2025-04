Sottocorona | tempo decisamente migliorato Solo una regione a rischio

Sottocorona, per diffondere le ultime previsioni meteo, è partito proprio da lì: "tempo decisamente migliorato sulle zone di nord-est e sui versanti orientali, in gran parte anche al sud", ha detto per iniziare. C'è però un'eccezione: sul Lazio si profila la possibilità "di qualche fenomeno intenso, molto localizzato nel pomeriggio", ha spiegato l'esperto nello studio di Omnibus. Quanto al settore più occidentale, il nord-ovest, si attendono "fenomeni che, specie in Sardegna, possono essere piuttosto forti". Domani, lunedì 28 aprile, l'instabilità "si attenua" e "rimane un'ipotetica zona sulla Liguria, proprio isolatissima, in cui ci potrebbe essere qualche fenomeno", ha spiegato Sottocorona, sottolineando come al centro e al sud le piogge siano invece "deboli".

