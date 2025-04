Milan Futuro e Spal | sfida decisiva per il quartultimo posto in campionato

Milan Futuro e Spal si sfidano a distanza nell'ultima giornata di campionato. La squadra di Oddo ha un punto di vantaggio su quella di Baldini, quindi superando la Vis Pesaro a Solbiate Arno avrebbe la certezza di chiudere la regular season davanti ai biancazzurri. Le possibilità di sorpassare i rossoneri all'ultima curva sono poche, però Antenucci e compagni hanno il dovere di crederci fino alla fine. Battendo il Gubbio allo stadio Mazza, dove la Spal non vince da una vita. Per la precisione dallo scorso 23 novembre in casa contro la Torres, oltre cinque mesi di astinenza che gridano vendetta. Davanti ai propri tifosi, i biancazzurri sono reduci da una striscia di quattro pareggi e sei sconfitte nelle ultime 10 gare. Un'emorragia da interrompere assolutamente oggi contro il Gubbio, contribuendo a chiamare a raccolta il popolo Spallino in vista del doppio confronto che vale una stagione.

Spal: sfida decisiva contro il Gubbio per superare il Milan Futuro in classifica - È una marcia di avvicinamento all’ultima giornata di campionato molto particolare quella della squadra di Baldini (nella foto), che sotto sotto pensa già ai playout contro il Milan Futuro ma è chiamata a battere il Gubbio per provare in extremis a superare i rossoneri in classifica. È un sorpasso molto complicato, considerando che la squadra di Oddo domani ospiterà una Vis Pesaro priva di grosse motivazioni, in quanto già certa di un posto nei playoff proprio come il Gubbio. 🔗sport.quotidiano.net

Spal contro Milan Futuro: la sfida decisiva per la salvezza nei playout - La doppia sfida col Milan Futuro in programma il 10 e il 17 maggio decreterà la sopravvivenza della Spal nel calcio professionistico oppure la discesa negli inferi del dilettantismo. Su questo non c’erano dubbi, considerando che per definizione i playout rappresentano un vero e proprio spareggio: chi vince ottiene la salvezza, chi perde retrocede al piano inferiore. Sulla carta però esisteva la possibilità (eventuale) di risalire sul treno della serie C a bocce ferme, attraverso la partita delle riammissioni. 🔗sport.quotidiano.net

Torino-Milan, Ricci e Reijnders: sfida tra futuro e presente? - Torino-Milan, sfida importantissima per i rossoneri. 'La Gazzetta dello Sport' parla dei possibili duelli decisivi. Sfida tra Ricci e Reijnders 🔗pianetamilan.it

