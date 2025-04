Baby gang rissa per un paio di jeans in via Collalto | botte e sgabelli lanciati in aria

rissa tra giovani è scoppiata intorno alle ore 22 a pochi metri da piazza Borsa, nella famigerata via Collalto, già teatro di scontri e aggressioni tra Baby. Trevisotoday.it - Baby gang, rissa per un paio di jeans in via Collalto: botte e sgabelli lanciati in aria Leggi su Trevisotoday.it Violenza senza fine in centro a Treviso: dopo le aggressioni al titolare dell'Istanbul Kebap di via Roma, sabato sera (26 aprile) una nuovatra giovani è scoppiata intorno alle ore 22 a pochi metri da piazza Borsa, nella famigerata via, già teatro di scontri e aggressioni tra

