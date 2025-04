Amici il ricordo di Maria su Papa Francesco divide tutti | cos’è successo

Papa Francesco, celebrati ieri, 26 aprile, sono stati un evento storico, capace di fermare per qualche ora il consueto ritmo della televisione italiana. Una giornata intensa, di profondo raccoglimento, trasmessa in diretta sui principali canali nazionali come Rai 1, Canale 5 e TV2000.In un clima così carico di emozione, anche i palinsesti televisivi hanno subito modifiche sostanziali: spazio alla commemorazione e ai racconti sulla vita e sull'eredità spirituale del Pontefice.Nonostante il generale stop dei programmi di intrattenimento, una trasmissione è andata coraggiosamente in onda: "Amici" di Maria De Filippi. Con una scelta che ha suscitato commenti contrastanti, il talent show ha proseguito la programmazione con la sesta puntata del Serale, aprendo con un omaggio rispettoso a Papa Francesco.

