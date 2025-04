Tolentino a Matelica per il sogno playoff | Crocetti punta alla vittoria

Matelica per fare risultato pieno e regalarci il sogno playoff". Così Giorgio Crocetti, direttore sportivo del Tolentino, prima della gara odierna al "Giovanni Paolo II" di Matelica contro i biancorossi. I cremisi infatti in caso di successo, indipendentemente dal risultato dell'Urbino, accederebbero ai playoff contro il Chiesanuova. "Ci siamo costruiti questa possibilità – dice il diesse Crocetti – con il duro lavoro svolto fin qui, ora siamo sul finale e non vogliamo mollare proprio adesso. Questa per noi è stata una stagione di ripartenza in cui volevamo costruire delle basi solide, per ambire a traguardi importanti nelle stagioni successive, e credo che il lavoro dello staff sia stato davvero eccelso sotto tutti i punti di vista".Fondamentale nella stagione del Tolentino è stato l'apporto dato alla squadra da parte dei ragazzi under, spesso chiamati in causa dall'allenatore Passarini visti i tanti infortuni e sempre sul pezzo in ogni partita.

