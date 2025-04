Venezia-Milan Jovic gioca e punta i gol per il rinnovo Ma c’è un problema

Jovic a scendere in campo dal 1' anche in Venezia-Milan di oggi Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Jovic gioca e punta i gol per il rinnovo. Ma c’è un problema Leggi su Pianetamilan.it Dopo la doppietta all'Inter nel derby di Coppa Italia, sarà ancora Lukaa scendere in campo dal 1' anche indi oggi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Udinese-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: gioca Jovic! C'è la difesa a 3, bianconeri con Lucca unica punta - Si apre al Bluenergy Stadium la 32esima giornata di Serie A: l`Udinese di Kosta Runjaic, reduce da 3 sconfitte consecutive di cui l`ultima in... 🔗calciomercato.com

Calciomercato Milan, richieste a iosa per Jovic: ma lui punta i piedi e … - Negli ultimi giorni sarebbero arrivate parecchie richieste per Luka Jovic: l'attaccante del Milan però ha puntato i piedi per rimanere e ... 🔗pianetamilan.it

Milan, Pellegatti: “Jovic movimenti straordinari. Theo gioca bene. Ecco perché” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della situazione del Milan. Ecco il suo parere anche su Conceicao, Theo Hernandez e Jovic 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Formazioni Venezia-Milan: chi gioca e le ultime su Abraham, Jovic, Gimenez, Gabbia, Fila e Oristanio; Venezia-Milan, Conceiçao ritrova Walker e punta su Thiaw e Theo Hernandez. Jovic in attacco; Venezia-Milan, Conceiçao ritrova Walker e punta su Thiaw e Theo Hernandez. Jovic in attacco; Venezia-Milan, i bookie puntano sull'effetto derby: i rossoneri vedono i tre punti, Jovic insegue il tris nelle quote gol. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Venezia-Milan, spinta da derby per i rossoneri: Jovic uomo chiave - Scopri il pronostico di Venezia-Milan: quote, marcatori favoriti e statistiche aggiornate. Jovic e Pulisic uomini chiave per i rossoneri. 🔗milanosportiva.com

Venezia-Milan, Conceiçao ritrova Walker e punta su Thiaw e Theo Hernandez. Jovic in attacco - Conquistata la finale di Coppa Italia, battendo 3-0 l’Inter nella semifinale di ritorno, il Milan può pensare al campionato. Sfiderà il Venezia con l’obiettivo di ... 🔗msn.com

Abraham, Jovic o Gimenez, chi sarà il titolare in Venezia-Milan 34^ giornata - Abraham, Jovic o Gimenez - Chi sarà il titolare in Venezia-Milan della 34^ giornata di Serie A? La scelta di Conceicao ... 🔗fantamaster.it