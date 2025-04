Pineto punta ai playoff | Ivan Tisci prepara la sfida decisiva contro il Rimini

"L'obiettivo primario per noi è quello di giocare il primo turno dei playoff davanti al nostro pubblico". Ce l'ha chiaro in testa il traguardo da raggiungere l'allenatore del Pineto, Ivan Tisci. Pineto che si può davvero dire rivelazione del girone B con i suoi 56 punti raccolti quando ancora ne mancano tre a disposizione, quelli in programma oggi sul campo del Rimini. Novanta minuti nei quali gli abruzzesi non hanno intenzione di farsi scavalcare in classifica dalla Pianese, magari cercando di andare a prendere la Vis Pesaro che li precede in graduatoria."In realtà non mi sono preoccupato troppo – dice mister Tisci – di pensare a scalare una posizione. Quello che è il mio obiettivo è di chiudere al meglio la regular season, sapendo che per tenerci stretta questa posizione dovremo fare risultato contro una squadra a cui va dato grande merito, che ha vinto la Coppa Italia, ha fatto 50 punti ed ha sempre occupato questa parte di classifica, quindi va dato merito al suo allenatore".

