Conte cambia ancora | niente 4-3-3 e niente doppio play Gioca Anguissa Gazzetta

Conte cambia ancora: niente 4-3-3 e niente doppio play. Gioca Anguissa (Gazzetta)Napoli-Torino, Conte se la Gioca cercando sempre la soluzione migliore e la soluzione migliore secondo il tecnico leccese è l’addio al 4-3-3, probabile difesa a tre e Anguissa al posto di Gilmour.Scrive la Gazzetta:Sarà 4-4-2 con McTominay che si allarga in fascia o 3-5-2, con Politano più sacrificato in copertura e Spinazzola largo a sinistra? La verità potrebbe esser in mezzo, nel senso che il Napoli contro il Toro potrebbe essere un ibrido tra i due sistemi di gioco: 4-4-2 (o 4-2-4, fate voi) in fase offensiva e 3-5-2 in copertura, con Di Lorenzo e Olivera ai lati di Rrahmani. Così l’uruguaiano avrebbe più o meno gli stessi compiti che ha in nazionale, con punti di riferimento vagamente simili. Chiaro poi che ogni sistema ha la sua interpretazione, non sono i numeri a fare la differenza quanto l’atteggiamento tattico. Ilnapolista.it - Conte cambia ancora: niente 4-3-3 e niente doppio play. Gioca Anguissa (Gazzetta) Leggi su Ilnapolista.it 4-3-3 e)Napoli-Torino,se lacercando sempre la soluzione migliore e la soluzione migliore secondo il tecnico leccese è l’addio al 4-3-3, probabile difesa a tre eal posto di Gilmour.Scrive la:Sarà 4-4-2 con McTominay che si allarga in fascia o 3-5-2, con Politano più sacrificato in copertura e Spinazzola largo a sinistra? La verità potrebbe esser in mezzo, nel senso che il Napoli contro il Toro potrebbe essere un ibrido tra i due sistemi di gioco: 4-4-2 (o 4-2-4, fate voi) in fase offensiva e 3-5-2 in copertura, con Di Lorenzo e Olivera ai lati di Rrahmani. Così l’uruguaiano avrebbe più o meno gli stessi compiti che ha in nazionale, con punti di riferimento vagamente simili. Chiaro poi che ogni sistema ha la sua interpretazione, non sono i numeri a fare la differenza quanto l’atteggiamento tattico.

