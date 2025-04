Ponte sul Calopinace il comitato di quartiere | Si sta nascondendo un peccato originale sulla fattibilità?

Ponte sul Calopinace, ci risiamo. Il comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori torna a denunciare l'ennesima stasi nel cantiere di realizzazione dell'opera pubblica, affidata nel 2020 e ancora incompiuta.Misura appena 30 metri di lunghezza per 12 di larghezza l'infrastruttura che collegherà. Reggiotoday.it - Ponte sul Calopinace, il comitato di quartiere: "Si sta nascondendo un peccato originale sulla fattibilità?" Leggi su Reggiotoday.it sul, ci risiamo. IldiFerrovieri-Pescatori torna a denunciare l'ennesima stasi nel cantiere di realizzazione dell'opera pubblica, affidata nel 2020 e ancora incompiuta.Misura appena 30 metri di lunghezza per 12 di larghezza l'infrastruttura che collegherà.

Ne parlano su altre fonti

Quartiere ’sequestrato’: "Viviamo isolati tra degrado e spaccio". Il comitato non molla - Finestre e balconi con affaccio su un buco nero di 16mila metri quadrati. Un’enorme gru sulle teste e un blocco di cemento armato che porta gli evidenti segni di una tragedia, da un anno tengono sotto sequestro un intero quartiere. In via Mariti, a pochi giorni dall’anniversario dal crollo della trave nel cantiere Esselunga che ha travolto e portato con sé la vita di cinque operari, le novità dell’inchiesta (spiegate nelle pagine precedenti) hanno portato un barlume. 🔗lanazione.it

Il cuore pulsante del quartiere: nasce il Comitato Promotore per la Pro Loco di Parco Leonardo - Fiumicino, 22 marzo 2025 – Sull’onda del travolgente successo della prima edizione del Carnevale di Parco Leonardo, il gruppo di volontari artefice di quella straordinaria giornata, insieme ad altri cittadini motivati, ha deciso di intraprendere un nuovo, entusiasmante progetto: la costituzione del Comitato Promotore per la Pro Loco di Parco Leonardo. “L’obiettivo del Comitato Promotore – si legge in un loro comunicato stampa – è tanto semplice quanto ambizioso: dare vita a un’Associazione che diventi cuore pulsante del quartiere. 🔗ilfaroonline.it

Via Paglia, il comitato di quartiere chiede la “zona rossa”: “Questa parte di Bergamo non è dei cittadini ma di proprietà degli spacciatori” - Bergamo. Una petizione per sostenere delle iniziative di prevenzione e sicurezza urbana nell’area della zona della stazione di Bergamo, via Paglia, via Novelli e via Bonomelli, per la quale sono state raccolte, in pochissimi giorni, oltre 400 firme. Questo l’oggetto dell’iniziativa voluta e sostenuta dal comitato di via Paglia, nato qualche tempo fa quando i residenti della zona, stanchi delle tante, troppe, situazioni di degrado che si verificano nella zona, a partire dallo spaccio fino ad arrivare alle risse per citarne alcuni, hanno capito che per affrontare situazioni come queste, tanto ... 🔗bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Ponte sul Calopinace, il comitato di quartiere: Si sta nascondendo un peccato originale sulla fattibilità?; Ponte sul Calopinace: dopo tante peripezie riprendono i lavori di completamento dell'opera; Reggio, da 120 giorni a 4 anni di attesa: il ponte sul Calopinace tra promesse e silenzi; Ponte Calopinace: 4 anni dall'inizio dei lavori tra annunci e misteri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni dei comitati di quartiere 2025 - Condividi Elezioni dei comitati di quartiere 2025 Foto da: Elezioni dei comitati di quartiere 2025 Elezioni dei comitati di quartiere 2025 Foto da: Elezioni dei comitati di quartiere 2025 Elezioni ... 🔗forlitoday.it

Il comitato di quartiere: una svolta per la zona - Attraverso i comitati di quartiere di prossima attuazione cercheremo di farci ispiratori di progetti per un territorio che ha fame di servizi". 🔗msn.com

Comitati di quartiere, candidature - Con lunedì si sono chiuse le accettazioni delle candidature per il rinnovo dei comitati di quartiere scaduti: tutti hanno raggiunto il minimo di sei nominativi ed ora si entra nel vivo con le ... 🔗cremonaoggi.it