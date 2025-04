Juventus il gesto di Tudor e della squadra pre Monza | cosa è successo alla vigilia del match dello Stadium

Un bel retroscena raccontato da Tuttosport relativo alla vigilia di Juventus Monza. squadra in campo nel tardo pomeriggio di ieri, con l'allenamento terminato attorno alle ore 20. Poi tutti a cena al J Hotel, dove i giocatori hanno trascorso anche la notte in ritiro.Un modo per ricompattare la squadra e cementare il gruppo in un momento così delicato, perché la gara di Serie A di oggi all'Allianz Stadium può diventare uno spartiacque per il futuro. Di Igor Tudor e dei giocatori.

