Putin senza precondizioni Mosca la resa dopo il Vaticano

Il colloquio di quindici minuti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky su due snelle sedie dorate rivestite di velluto rosso damascato nella marmorea cornice della Basilica di San Pietro è già di per sé un momento storico. Se poi questo incontro si rivelerà anche proficuo per arrivare a un accordo di pace allora dovremo per forza riconoscere il ruolo decisivo di Papa Francesco, anche dopo la fine della sua vita terrena.Era la prima volta che Zelensky e Trump si vedevano faccia a faccia dal tumultuoso incontro di febbraio alla Casa Bianca, durante il quale sono apparse subito evidenti le distanze di vedute tra le due parti e i risentimenti reciproci. La Casa Bianca ha definito l'abboccamento «molto produttivo», il presidente ucraino «altamente simbolico», aggiungendo che «potrebbe diventare storico se raggiungessimo risultati insieme».

