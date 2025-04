È morto Jair vinse tutto con la Grande Inter Il saluto commosso del club

Si è spento, ad 84 anni, l'ex attaccante Jair da Costa, esterno destro brasiliano dall'impatto importante nel calcio nazionale e Internazionale. In Italia aveva vestito le maglie di Roma e soprattutto Inter con Helenio Herrera, con la quale ha vinto 2 Coppe dei Campioni, nel 1963-1964 e nel 1964-1965. Sempre all'Inter sono arrivate anche le vittorie in 2 Coppe Intercontinentali e 4 campionati, ha poi trionfato nel Mondiale del 1962 con la maglia verdeoro. In carriera ha vestito anche la maglia del Santos fra il 1972 ed il 1974, vincendo il campionato, e nel Windsor Stars, in Canada, oltre al Portuguesa che lo aveva lanciato tra il 1960 e 1962, da cui arriva la conferma del decesso.

Jair è morto: l'ex ala leggendaria di Inter e Roma si spegne a 84 anni! Il ricordo commosso della Portuguesa e dei nerazzurri

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Jair. L'ex ala, affermatosi in Italia soprattutto con l'Inter e con un passato nella Roma, aveva 84 anni. L'annuncio della morte è arrivato attraverso un comunicato della Portuguesa, squadra in cui aveva esordito la leggendaria ala brasiliana.

L'ex attaccante dell'Inter e della nazionale brasiliana Jair da Costa è morto a 84 anni. L'attaccante, che aiutò l'Inter a vincere le sue prime due Coppe dei Campioni negli anni '60, è deceduto a Osasco, fuori San Paolo. La Confederazione calcistica brasiliana ne ha annunciato il decesso sabato senza fornire ulteriori dettagli. Nel suo palmares anche quattro campionati italiani.

