Roblox mia figlia e il traffico di pet virtuali | tutti i rischi di far west per bambini

Roblox, piattaforma da oltre 85 milioni di utenti, si conferma insicura per i minori: filtri inefficaci, contenuti a rischio e mercato virtuale difficile da controllare Ilgiornale.it - Roblox, mia figlia e il traffico di pet virtuali: tutti i rischi di far west per bambini Leggi su Ilgiornale.it , piattaforma da oltre 85 milioni di utenti, si conferma insicura per i minori: filtri inefficaci, contenuti ao e mercato virtuale difficile da controllare

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex, sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere, si sforza di essere perfetta”: la rabbia di Thomas Markle - “Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà di Meghan si arrabbia. Mister Thomas Markle questa volta alla figlia non gliela fa passare. E il problema sta proprio nel cognome di casa: Markle. Infatti, durante il secondo episodio della serie Netflix – With love, Meghan – la duchessa del Sussex ha corretto la sua ospite Mindy Kaling dopo che l’ex star di “Office” si è ripetutamente riferita a lei come “Meghan Markle”. 🔗ilfattoquotidiano.it

La sfida di una mamma agli uomini della famiglia diventa virale: “Sapete tenere in braccio mia figlia?” - Avery Stump, influencer e madre, ha messo alla prova gli uomini della sua famiglia sfidandoli a tenere in braccio la figlia reggendola sul fianco. Il risultato? Una serie di tentativi impacciati che hanno fatto il giro del web. Secondo un'esperta però, tanta goffaggine viene condivisa da molti uomini a causa della diversa struttura fisica rispetto a quella femminile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Esibizionista davanti ai bimbi: choc in spiaggia a Marcelli, finisce a processo. Una mamma: «Si toccava, ho portato via mia figlia» - ANCONA - «Sono andata a vedere mia figlia che si trovava nell?area giochi dello stabilimento con una sua amichetta. Sul muretto c?era un uomo, in slip, che si stava toccando... 🔗corriereadriatico.it

Se ne parla anche su altri siti

Roblox, mia figlia e il traffico di pet virtuali: tutti i rischi di far west per bambini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roblox, mia figlia e il traffico di pet virtuali: tutti i rischi di far west per bambini - Roblox, piattaforma da oltre 85 milioni di utenti, si conferma insicura per i minori: filtri inefficaci, contenuti a rischio e mercato virtuale difficile da controllare ... 🔗ilgiornale.it