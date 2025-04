Urbino-K Sport Montecchio Gallo | Sfida Cruciale per il Campionato di Eccellenza

Campionato di Eccellenza. Novanta minuti in cui alcuni scriveranno la propria storia. Il big match è indubbiamente Urbino-K Sport Montecchio Gallo. Alla K Sport per la vittoria del Campionato e quindi la serie D, basta un punto, l’Urbino di contro per rientrare nella griglia playoff deve solo vincere e sperare nella vittoria o nel pareggio del Matelica con il Tolentino oppure la vittoria del Monturano a Macerata.Il commento pre-partita è dei due dg. Matteo Mariani del K Sport: "Inutile negare che per noi questa partita vale tantissimo, perché saremo obbligati a fare almeno un punto per raggiungere un matematico primo posto in classifica. Affascinante per quanto ardua la gara di oggi, affronteremo un Urbino blasonato ed in salute, costruito per fare bene con una rosa lunga ed elementi di spessore per la categoria, motivati da una classifica ancora aperta per quanto concerne la griglia play off. Ilrestodelcarlino.it - Urbino-K Sport Montecchio Gallo: Sfida Cruciale per il Campionato di Eccellenza Leggi su Ilrestodelcarlino.it Emozioni forti e verdetti finali oggi pomeriggio neldi. Novanta minuti in cui alcuni scriveranno la propria storia. Il big match è indubbiamente-K. Alla Kper la vittoria dele quindi la serie D, basta un punto, l’di contro per rientrare nella griglia playoff deve solo vincere e sperare nella vittoria o nel pareggio del Matelica con il Tolentino oppure la vittoria del Monturano a Macerata.Il commento pre-partita è dei due dg. Matteo Mariani del K: "Inutile negare che per noi questa partita vale tantissimo, perché saremo obbligati a fare almeno un punto per raggiungere un matematico primo posto in classifica. Affascinante per quanto ardua la gara di oggi, affronteremo unblasonato ed in salute, costruito per fare bene con una rosa lunga ed elementi di spessore per la categoria, motivati da una classifica ancora aperta per quanto concerne la griglia play off.

Cosa riportano altre fonti

Eccellenza / Maceratese e K Sport Montecchio Gallo sempre al comando - Vincono anche Chiesanuova, ad Osimo, e Tolentino, col Fano che per la terza volta non si è presentato e sarà escluso dal campionato. Netto successo dell’Urbino sull’Urbania che vale anche iun posto play off. Anche il Fabriano Cerreto conquista tre punti (nostro servizio) e per il momento è fuori dai play out VALLESINA, 9 marzo 2025 – Maceratese e K Sport Montecchio vincono in campi esterni e mantengono la testa della classifica. 🔗.com

Maceratese sconfitta dalla K-Sport Montecchio Gallo: polemiche su impianto e arbitraggio - Bocche cucite in casa Maceratese alla fine dell’importante e forse decisiva partita tra K-Sport Montecchio Gallo e Maceratese, davvero al cardiopalma. Mister Matteo Possanzini, espulso durante il match non rilascia dichiarazioni. Parla brevemente il direttore generale Serangeli che rimarca criticando la decisione delle autorità di non spostare la gara in un impianto sportivo che avrebbe potuto ospitare più persone e di conseguenza tutta la tifoseria maceratese, decisione che ha penalizzato la società Maceratese. 🔗sport.quotidiano.net

Sfida decisiva tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese nel campionato Eccellenza - Oggi a polarizzare l’attenzione dei tifosi di calcio dilettantistico marchigiano è la sfida ad alta quota tra la K Sport Montecchio Gallo e la Maceratese: Entrambe capolista, a due giornate dal termine si giocano molto del loro destino. Il commento su questo big match è di Mosè Mughetti, consigliere del comitato regionale Figc ex arbitro, ed ex presidente del Fossombrone Bikkembergs "È la partita dell’anno – dice – una gara che vale una stagione, era chiaro da mesi che la 29esima giornata sarebbe stata decisiva per il campionato. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Urbino-K Sport Montecchio Gallo: Sfida Cruciale per il Campionato di Eccellenza; Tabellino partita Urbino vs K Sport Montecchio Gallo; Eccellenza / Maceratese e K Sport Montecchio Gallo sempre al comando; Campionato di Eccellenza: K Sport Montecchio Gallo e Urbino si giocano il titolo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Urbino-K Sport Montecchio Gallo: Sfida Cruciale per il Campionato di Eccellenza - Urbino e K Sport Montecchio Gallo si affrontano in una partita decisiva per il campionato di Eccellenza e l'accesso ai playoff. 🔗ilrestodelcarlino.it

Campionato di Eccellenza: K Sport Montecchio Gallo e Urbino si giocano il titolo - Ultima giornata decisiva per il campionato di Eccellenza: K Sport Montecchio Gallo sfida Urbino per il titolo. 🔗msn.com

Eccellenza, ultima giornata: Montecchio Gallo in Serie D o sarà spareggio? - La capolista può festeggiare il balzo in quarta serie, basterà un punto a Urbino. Tanti altri verdetti da decretare ... 🔗centropagina.it