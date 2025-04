Calciomercato Milan riflessioni in corso per il futuro di Walker Ultimo mese decisivo per la conferma

Calciomercato Milan, Kyle Walker vuole guadagnarsi il riscatto in questo Ultimo mese di stagione: riflessioni tutt’ora in corso Secondo Tuttosport, l’Ultimo mese di stagione tra campionato e finale di Coppa Italia sarà fondamentale per ultimare le strategie del prossimo Calciomercato del Milan anche per sciogliere le riserve rispetto al futuro di Kyle Walker, tornato tra . Calcionews24.com - Calciomercato Milan, riflessioni in corso per il futuro di Walker. Ultimo mese decisivo per la conferma Leggi su Calcionews24.com , Kylevuole guadagnarsi il riscatto in questodi stagione:tutt’ora inSecondo Tuttosport, l’di stagione tra campionato e finale di Coppa Italia sarà fondamentale per ultimare le strategie del prossimodelanche per sciogliere le riserve rispetto aldi Kyle, tornato tra .

