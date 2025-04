Calcio dilettanti | sfide decisive per Correggese e altre squadre in Eccellenza e Promozione

Calcio dilettanti. Ultimi 180' (Calcio d'inizio alle 16.30) da Eccellenza a Seconda categoria, mentre la Terza vivrà altri tre turni. Un solo risultato per la Correggese che al "Borelli" deve piegare i piacentini del Gotico Garibaldina (impegnati a garantirsi il finora unico play-out) per poi giocarsi il primo posto all'ultima giornata col Nibbiano fra sette giorni. La capolista di mister Rastelli è attesa dal derby esterno con la tranquilla Agazzanese. Pronta a sfruttare eventuali passi falsi la Vianese di scena sul sintetico dello Zola Predosa, senza più obiettivi. Un'Arcetana al completo viaggia a Castelvetro per sigillare l'impresa salvezza di fronte alle Terre di Castelli che possono ancora sperare di agguantare i play-off, anche se l'attuale gap di 8 punti dalla Vianese glieli negherebbe.

