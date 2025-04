Maria De Filippi ha firmato l’assegno Amici 24 super sorpresa per Trigno

Amici 24 si è rivelata particolarmente carica di emozioni e sorprese. Durante la sesta puntata del Serale, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha riservato al pubblico una serie di momenti intensi, ma soprattutto una situazione inaspettata che ha stravolto le dinamiche abituali del programma. Contrariamente a quanto accade di solito, infatti, nessun allievo è stato eliminato, lasciando tutti i concorrenti ancora in gara per la prossima settimana.>>“Non dire cate, non sai un ca”. Lite choc ad Amici 24, coinvolta anche Alessandra Celentano: vola di tutto sotto gli occhi increduli di Maria e del pubblicoIl clima in studio è stato teso e carico di aspettative, con i ragazzi che si sono esibiti in performance sempre più complesse e coinvolgenti. Leggi su Caffeinamagazine.it La serata del 26 aprile ad24 si è rivelata particolarmente carica di emozioni e sorprese. Durante la sesta puntata del Serale, il talent show di Canale 5 condotto daDeha riservato al pubblico una serie di momenti intensi, ma soprattutto una situazione inaspettata che ha stravolto le dinamiche abituali del programma. Contrariamente a quanto accade di solito, infatti, nessun allievo è stato eliminato, lasciando tutti i concorrenti ancora in gara per la prossima settimana.>>“Non dire cate, non sai un ca”. Lite choc ad24, coinvolta anche Alessandra Celentano: vola di tutto sotto gli occhi increduli die del pubblicoIl clima in studio è stato teso e carico di aspettative, con i ragazzi che si sono esibiti in performance sempre più complesse e coinvolgenti.

Se ne parla anche su altri siti

“Ha portato via tutte le sue cose”. Addio a Uomini e Donne, che delusione per Maria De Filippi - La puntata odierna di Uomini e Donne ha regalato momenti di grande tensione, culminati in uno sfogo accorato da parte di un protagonista assoluto della stagione. Dopo il consueto spazio dedicato al “Trono di Tina”, il clima in studio si è improvvisamente acceso, trasformandosi in una scena carica di rabbia e delusione. Il giovane protagonista, visibilmente scosso, ha manifestato tutto il suo disappunto nei confronti delle sue corteggiatrici, Francesca e Cristina, accusandole apertamente di indifferenza e superficialità. 🔗caffeinamagazine.it

Chi ha firmato il vestito di Maria De Filippi, indossato nell’ultima puntata di C’è Posta per Te - Cosa ha indossato Maria De Filippi nell'ultima puntata di C'è Posta per Te? Ecco chi ha firmato e quanto costa il tubino marrone sfoggiato sul palco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lorella Cuccarini fa delle rivelazioni su Maria De Filippi e sul suo modo di lavorare: ecco cosa ha detto - Lorella Cuccarini finalmente rivela cosa pensa di Maria De Filippi: le sue sono parole degne di clamore! Ecco tutta la verità! Leggi anche: Altro che Amici, ormai è guerra tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: ecco cosa è successo Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Lorella Cuccarini ha parlato dello straordinario legame che ha instaurato con il team di Amici, con i professori suoi colleghi e con tutta la famiglia del talent show di Canale 5. 🔗donnapop.it

Approfondimenti da altre fonti

Amici di Maria De Filippi, top e flop della sesta puntata del Serale. Le pagelle; Amici, Malgioglio si rifiuta di votare e salta l'eliminazione: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio manda; Amici, il sesto Serale: nessun eliminato; Papa Francesco, il ricordo di Maria De Filippi ad Amici divide il web. Il video. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Amici, salta l'eliminazione. Malgioglio si rifiuta di votare: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio mandare a casa Chiara o Trigno» - Cristiano Malgioglio ha detto di no: lui non vuole votare per l'eliminazione del talento. Nella sesta puntata del serale di Amici sono finiti al ballottaggio finale la ballerina Chiara e ... 🔗ilgazzettino.it

Amici, Malgioglio si rifiuta di votare e salta l'eliminazione: «Maria puoi licenziarmi, ma io non voglio mandare a casa Chiara o Trigno» - Cristiano Malgioglio ha detto di no: lui non vuole votare per l'eliminazione del talento. Nella sesta puntata del serale di Amici sono finiti al ballottaggio finale la ballerina Chiara e ... 🔗ilmattino.it

“Mi ha fatto piangere”, tutta colpa di Maria De Filippi: rivelazione choc - Maria De Filippi è una delle icone della tv italiana. Nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena sulla conduttrice. 🔗temporeale.info