Il bambino che commosse il Papa | Non riesco a dirgli addio

Repubblica.it - Il bambino che commosse il Papa: “Non riesco a dirgli addio” Leggi su Repubblica.it I funerali guardati in casa a Corviale con Emanuele. Nel 2018 venne consolato da Bergoglio dopo avere perso il padre, che era ateo. “Non sono riuscito ad andare a San Pietro, non accetto che non ci sia più”

